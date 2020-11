Lange Analysezeiten gefährden Ermittlungen des Landeskriminalamtes

Beim Landeskriminalamt (LKA) haben Labor-Kapazität und Personal im Bereich forensische Chemie die Belastungsgrenze erreicht. Chemische Analysen sichergestellter Drogen können bis zu zwei Jahre dauern. In dringenden Fällen, beispielsweise wenn Untersuchungshaft begründet werden muss, würden Erkenntnisse zum Wirkstoffgehalt illegaler Substanzen nach knapp sechs Monaten vorliegen, verlautet aus Ermittlerkreisen.

Problematisch ist das, weil Anklagen zu Drogendelikten die Konzentration des berauschenden Wirkstoffs enthalten müssen. Deshalb bremsen die langen Untersuchungszeiten in Thüringen derzeit die Strafverfolgung bei der Rauschgiftkriminalität aus.

Die Thematik sei dem Innenministerium bekannt, räumt ein Behördensprecher gegenüber dieser Zeitung ein. Es sei ein bundesweiter Trend, dass mit dem Anstieg der Untersuchungsaufträge auch die Zeit bis zur Abarbeitung zunehme. Bei der Betäubungsmittelanalyse im LKA habe sich in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Aufträge um mehr als zwei Drittel auf 6000 pro Jahr erhöht. Zudem seien die Untersuchungen bei neueren Substanzen immer komplexer geworden.

Kurzfristige Verbesserung der Situation sei nicht zu erwarten

Eine kurzfristige Verbesserung der Situation ist in den kritischen Bereichen, wie der forensischen Chemie, aus Sicht des Ministeriums nicht zu erwarten. Denn nur in Ausnahmefällen könne Amtshilfe bei der Polizei anderer Bundesländer in Anspruch genommen werden. Wegen der sehr spezifischen Analysen und der hohen gesetzlichen Vorgaben dürfen auch externe Labors selten zur Entlastung beauftragt werden, heißt es. Das würde zudem beträchtliche Kosten verursachen und aufwendige Qualitätskontrollen erfordern.

Derzeit werde geprüft, das Fachpersonal im Bereich der forensischen Chemie beim LKA aufzustocken. Allerdings müssten dafür Mittel im Haushalt bereitgestellt werden, so das Ministerium. Die technische Basis für die Betäubungsmittelanalyse sei bereits durch Modernisierung der Geräte deutlich verbessert worden.

