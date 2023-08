Lehrermangel: Über 800 Lehrkräfte fehlen dem Freistaat noch

Erfurt. In Thüringen fehlen weiterhin Lehrkräfte. Über 800 Stellen seien demnach zum neuen Schuljahr nicht besetzt. Der Thüringer Lehrerverband pocht auf ein höheres Tempo.

Zum neuen Schuljahr hat der Thüringer Lehrerverband mehr Tempo im Kampf gegen den Lehrermangel angemahnt. Ein Ende der Talfahrt sei nicht in Sicht, sagte der kommissarische Vorsitzende des Thüringer Lehrerverbands, Frank Fritze, am Dienstag in Erfurt. Der Verband rechnete vor, dass es unterm Strich weniger Lehrer, aber mehr Schüler gebe.

Zum 1. August seien auf dem Karriereportal des Freistaats noch 816 freie Lehrerstellen ausgeschrieben gewesen, davon 750 unbefristet, sagte Fritze. Er rechne nicht damit, dass sich an den Zahlen bis zum Start des Unterrichts noch viel ändern werde. In Thüringen gehen in dieser Woche die Ferien zu Ende, am Montag geht der Schulalltag wieder los.

Landesregierung sollte Attraktivität des Berufes erhöhen

Der Verband kritisierte, dass es zu einem CDU-Antrag mit dem Titel „Attraktivität des Lehrerberufs erhöhen und Eigenverantwortung der Schulen stärken“ zwar vom Bildungsausschuss eine Beschlussempfehlung gebe, Maßnahmen aber noch nicht umgesetzt seien. Der Antrag ist aus dem Jahr 2020.

In der Beschlussempfehlung wird wie Landesregierung unter anderem aufgefordert, Einstellungen in den Thüringer Schuldienst bedarfsorientierter zu gestalten, ein „bundesweit konkurrenzfähiges Aufstiegs-, Beförderungs- und Zulagensystem“ einzuführen und Seiteneinsteiger ausreichend zu qualifizieren.

