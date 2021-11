Lehrerverband: Thüringer Stellenportal gibt nicht tatsächlichen Bedarf an Lehrern wieder

Erfurt. Die auf dem neuen Bewerbungsportal des Bildungsministeriums ausgeschriebenen Lehrerstellen geben laut Lehrerverband nicht den tatsächlichen Personalbedarf an den Schulen wieder. Aber er sieht auch positive Seiten.

Aus Schulen wisse er, dass viele Stellen mangels Chancen auf Bewerbungen gar nicht erst ausgeschrieben würden, teilte Rolf Busch, Leiter des Thüringer Lehrerverbandes (TLV), am Samstag mit. Es sei deshalb zu befürchten, dass «im besten Fall derselbe Mangelzustand wie am Ende des Jahres 2019 entsteht», heißt es in einer TLV-Mitteilung.

Immerhin aber sei mit dem Portal eine langjährige TLV-Forderung umgesetzt worden, so Busch. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hatte das Online-Bewerbungsportal «schuldienst.thueringen.de» vor wenigen Tagen vorgestellt. Lehrkräfte können sich darüber direkt für konkrete Schulen bewerben oder eine Initiativbewerbung für einen oder mehrere Schulamtsbereiche senden. Die Dokumente müssen dabei anders als bisher nicht per Post geschickt werden, sondern können direkt online hochgeladen werden.

