Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Die Not muss groß sein

Vom Altenteil ins Justizministerium – der Weg ist für Annemarie Lütkes vorgezeichnet, falls Bodo Ramelow (Linke) heute erneut zum Ministerpräsidenten gewählt wird.

Für den Fall haben die Thüringer Grünen die 71-jährige Lütkes als ihre Justizministerin benannt – obwohl diese, seit sie vor zweieinhalb Jahren in Düsseldorf als Regierungspräsidentin verabschiedet wurde, kein politisches Amt mehr inne hatte.

Alter sagt bekanntlich nichts über die Leistungsfähigkeit aus. Zumal die Frau eine Expertise mitbringt, die man sonst bei dem kleinen Thüringer Landesverband kaum findet: Sie ist Juristin und hat Erfahrung als Justizministerin.

Die Personalie Lütkes sagt dennoch mehr über die Thüringer Grünen aus. Denn ihre Benennung zur Justizministerin ist der Ausweis dafür, dass von den sonst für ministrabel gehaltenen Thüringer Grünen niemand dieses Ressort gewollt hat oder für fähig gehalten wurde. Oder anders: die Quittung dafür, dass die Grünen bei den Ressortverhandlungen als verzwergter Partner des mehrheitslosen R2G-Bündnisses Forderungen der Kategorie „sehr absurd und dreist“ (O-Ton SPD-Verhandlungsführer Hey) stellten und sich verzockt haben.

Deshalb muss eine Justizministerin geholt werden, die in ihrer Zeit als Ministerin in Schleswig-Holstein dadurch aufgefallen ist, dass sie über Sicherheitsmängel in einer JVA Bescheid wusste und sie dem Landtag und der Öffentlichkeit ganz oder teilweise verschwieg. Deshalb wurde ihr die politische Verantwortung für die Flucht eines Insassen, der später einen Menschen ermordete, gegeben – sie lehnte es damals ab, persönlich Verantwortung zu übernehmen und suspendierte stattdessen drei JVA-Mitarbeiter. Mehr als 15 Jahre später soll sie wieder Justizministerin werden. So groß ist die Not bei den Thüringer Grünen.

Mehr zur Regierungsbildung:

Ramelow stellt sich am Mittwoch der Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten

Rot-Rot-Grünes Kabinett: So sollen die Ministerposten in Thüringen verteilt werden

Ministerpräsidentenwahl: Abstimmung könnte zum politischen Krimi werden

Liveblog Regierungsbildung