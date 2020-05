Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Dieser Tag sollte ein Feiertag sein

Kein Glückstag für Deutschland. Das fällt Alexander Gauland ein zum 8. Mai 1945. An diesem Tag habe Deutschland Gebiete und „Gestaltungsmöglichkeiten“ verloren.

Diese „Gestaltungsmöglichkeiten“ wurden zwölf Jahre lang genutzt: 27 Millionen Tote in der Sowjetunion. Sechs Millionen ermordete Juden. Mehr als 60 Millionen Kriegstote weltweit.

Heute vor 75 Jahren wurde die Welt, wurde Deutschland von diesen „Gestaltungsmöglichkeiten“ befreit. Die Pandemie macht aus dem geplanten Staatsakt in Berlin eine Kranzniederlegung. In Moskau wurde die Parade zum 9. Mai verschoben.

Mit einem Hauch Sarkasmus ließe sich sagen, dass Corona die deutschen Politikspitzen aus der Bredouille zieht. Zum 70. Jubiläum schlug die Kanzlerin die Einladung auf den Roten Platz aus und reiste einen Tag später nach Moskau. Zusagen gab es auch für dieses Jahr noch nicht. Man scheut die Teilnahme an Putins Machtinszenierung. Aber es wäre nicht der Respekt für Putin, sondern für die, die Deutschland befreiten. Kein Land hat für das Ende dieses Krieges einen so hohen Preis bezahlt.

Ja, es gibt vieles, was die Beziehungen zu Russland derzeit so schwierig macht: Die Krim, die Ukraine, der Umgang mit Andersdenkenden. Darüber muss man reden. Aber nicht an diesem Tag. Und es ist richtig, dass auch über lange Verschwiegenes gesprochen wird, das 1945 geschah. Doch der Grat zwischen dem differenziertem Blick und der Relativierung von Schuld kann manchmal schmal sein. Es gibt Leute, die überschreiten ihn mit Vorsatz. Und dann sind da noch Leute wie Gauland und Höcke, die die Erinnerung gleich völlig umdrehen wollen.

Deshalb brauchen wir diesen 8. Mai. Als einen gesamtdeutschen Feiertag, als einen Tag der Erinnerung an die Befreiung von damals, jenseits aller politischen Verwerfungen der Gegenwart. Das wäre im Jahr des erzwungenen stillen Gedenkens ein hörbares Signal. Das wäre eine würdige deutsche Gestaltungsmöglichkeit.