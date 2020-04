Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Machen Sie das Beste daraus!

Dieses Osterfest stellt uns vor Herausforderungen: Es lockt mit schönstem Frühlingswetter; gleichzeitig ist unsere Sehnsucht nach Familie und Freunden so groß wie nie. Aber die Corona-Regeln setzen uns Grenzen. Damit vernünftig umzugehen, ist eine Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen.

Nun sind die Errungenschaften der Digitalisierung kein Allheilmittel, aber sie bieten Lösungsansätze: Wir können Fotos vom Oster-Spaziergang in der Whatsapp-Gruppe teilen, uns beim Festmahl via Skype am Tisch versammeln. Wen es in die Kirche zieht, der muss sich per Streaming behelfen. Ganz analog plauschen lässt es sich auch – dann aber bitte mit Sicherheitsabstand.

Wichtig: Je disziplinierter wir die Regeln einhalten, desto eher dürfen wir uns auf Lockerungen freuen. Das wird schwer, gewiss. Aber machen Sie das Beste daraus!