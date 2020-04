Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Rückkehr ermöglichen

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde in den vergangenen Jahren immer wieder als eines der obersten Ziele im politischen Raum postuliert. Man wolle, wie es immer so schön heißt, die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen.

Die gibt es immer dann, wenn die Kinderbetreuung tagsüber abgesichert ist. Vor allem im Osten des Landes gehört dies noch viel stärker zu einem stabilen Wirtschaftssystem, als in den alten Bundesländern. Mutter und Vater arbeiten, das Kind geht in den Kindergarten – und lernt dort fürs Leben.

In Corona-Zeiten funktioniert dieses System plötzlich nicht mehr. Die angeblich für die Zukunft des Landes so wichtigen jungen Familien stehen vor der Frage: Wie bekommen wir Job und Familie unter einen Hut? Gerade jetzt, wo die Wirtschaft langsam angefahren werden soll.

Dass jetzt langsam aber sicher im politischen Raum das Signal ankommt, dass das Hochfahren der Kinderbetreuung zumindest ansatzweise im Einklang mit der Wiederbelebung der Wirtschaft stattfinden muss, kann den Kleinsten ein klein wenig Hoffnung geben. Noch wird die Schließung der Einrichtungen und der abgeleitete Anspruch auf eine Notbetreuung aus der Perspektive der Branche gedacht, in der die Eltern arbeiten. Was das Fehlen des sozialen Umfeldes aber mit der Psyche der Kinder anstellt, findet kaum Beachtung. Dann und wann wird es auch überheblich als Kollateralschaden weggewischt, den man für den Gesundheitsschutz hinnehmen müsse.

Dass Kindergärten Virusschleudern sind, war vor der Corona-Pandemie so und es wird auch danach so bleiben. Deshalb sind neue Hygienekonzepte für das soziale Umfeld der Kleinsten wichtig. Deren Erarbeitung muss, wenn nicht geschehen, schleunigst beginnen, um den Kindern eine Rückkehr in ihr soziales Umfeld zu ermöglichen.

