Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Schlecht vorbereitet

Es wird Zeit. Die tägliche Öffnung der Grundschulen für alle Kinder wird in den Familien für Aufatmen sorgen. Der Ruf danach wurde immer lauter, aus vielen guten Gründen. Bei Lehrervertretern fällt das Aufatmen, vorsichtig ausgedrückt, verhalten aus. Und das nicht etwa, weil sich es sich die Kollegen im kräfteraubenden Spagat zwischen Unterricht aus der Ferne und in der Schule gerade so schön eingerichtet hätten.

Sicher bräuchte man für das Einhalten von schützenden Abständen bei Vollbetrieb in einer Grundschule schon Zauberkräfte. Das ist jedem klar, der auch nur einen Vormittag in einer ersten Klasse verbracht hat. Umso wichtiger ist es, zumindest das zu tun, was für den Schutz von Schülern und Lehrern möglich ist. Feste Gruppen zum Beispiel. Sicher, jede Schule hat andere Bedingungen, räumlich wie personell. Und kein Ministerium kann aus der Entfernung Regelungen erlassen, die passgenau für jede Schule sind. Doch umso wichtiger ist es, dass Schulen die Chance erhalten, sich darauf vorzubereiten.

Stattdessen erfuhren die Schulleiter aus der Zeitung von den Öffnungsplänen. Und auf die Details der Vorgaben, die sie erfüllen müssen, warteten sie noch am gestrigen Donnerstag. Tagelang mussten sie Eltern vertrösten, die wissen wollten, wie es ab 15. Juni nun laufen wird. Dabei war schon die Organisation der Wechselmodelle für die meisten Kollegien ein Kraftakt. Der Übergang zum Vollbetrieb ist es nicht weniger. Auch die erklärte Freiwilligkeit, auf die nun bei Kollegen gesetzt wird, die in die Risikogruppe fallen, ist nicht gerade ein Glücksgriff. Ohne diese Bereitschaft, wäre so manche Schule ohnehin in den vergangenen Wochen gar nicht ausgekommen.

Jetzt setzt das viele Kollegen unter mentalen Druck. Dieser Montag hätte besser vorbereitet werden müssen.

Öffnung der Grundschulen in Thüringen: Lehrer kritisieren „Feldversuch“

Geplanter Vollunterricht stellt Grundschulen in Thüringen vor Probleme