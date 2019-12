Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Schneller zum Arzttermin

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Thüringen ist in einer Zwickmühle: Damit gesetzlich Krankenversicherte schneller einen Termin beim Arzt bekommen, müssen die Terminservicestellen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen von Januar an 24 Stunden an sieben Tagen die Woche erreichbar sein. Das entsprechende Gesetz trat im Mai in Kraft, damit die KVen genügend Zeit haben, die Vermittlungszentrale zu organisieren beziehungsweise die seit 2016 bestehenden Servicestellen weiterzuentwickeln.

Das ist auch in Thüringen geschehen. Aber heißt das nun auch, dass Patienten mit einer als dringlich gekennzeichneten Überweisung tatsächlich zu jeder Tages- und Nachtzeit bei der Terminservicestelle anrufen können? Eher nicht. Denn auch wenn die neue Vermittlungszentrale rund um die Uhr erreichbar ist, sitzen dort nicht auch zu jeder Zeit Mitarbeiter, die sich mit der Vermittlung freier Arzttermine am besten auskennen. Abends, nachts und am Wochenende landen Patienten vor allem bei Disponenten, die ihnen sagen können, welche Bereitschaftspraxen wann geöffnet haben und ob nicht doch besser eine Notaufnahme angesteuert werden sollte. Heißt: Es gibt unterschiedliche Kompetenzen – und nicht alle sind immer verfügbar. Deshalb appelliert die KV Thüringen an die Patienten, mit ihren Terminwünschen vor allem tagsüber an normalen Wochentagen vorstellig zu werden.

Ob sich das auch der Bundesgesundheitsminister so vorgestellt hat? Wohl kaum. Deshalb muss die Selbstverwaltung der niedergelassenen Ärzte unbedingt nachjustieren: Nicht nur, dass die Mitarbeiter in der Vermittlungszentrale für jeden Service fit gemacht werden müssen. Es muss Patienten auch möglich sein, die Termine eigenständig im Internet zu buchen. Denn erst dann ist dem Gesetz nicht nur pro forma Genüge getan.