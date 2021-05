Londons Bürgermeister Khan wiedergewählt

London Seit 2016 ist Sadiq Khan Bürgermeister von London. Nun wurde er erneut im Amt bestätigt. Für seine Labour-Partei ist der Wahlsieg Khans auch auf nationaler Ebene wichtig.

Londons seit 2016 regierender Bürgermeister Sadiq Khan bleibt im Amt. Der Politiker der Labour-Partei setzte sich bei der Wahl um den Chefposten im Rathaus gegen Shaun Bailey von der Konservativen Partei des britischen Premierministers Boris Johnson durch. Das gab die Wahlkommission gestern am späten Abend in der britischen Hauptstadt mit gut neun Millionen Einwohner bekannt.

"Danke, London. Es ist die absolute Ehre meines Lebens, der Stadt, die ich liebe, noch drei weitere Jahre zu dienen", schrieb Khan bei Twitter. Der 50-Jährige hatte den Posten vor fünf Jahren von Johnson übernommen, die Politiker gelten als erbitterte Gegner. Eigentlich beträgt die Amtszeit in London vier Jahre, wegen der Corona-Pandemie war sie aber um ein Jahr verlängert und die neue Legislatur deshalb um ein Jahr verkürzt worden. Bei der Abstimmung erhielt Khan nun 55 Prozent der Stimmen.

Für seine Labour-Partei ist der Wahlsieg in der größten Stadt des Landes ein wichtiger Erfolg. Bei den Kommunalwahlen in England hatte Labour zuletzt heftige Verluste erlitten und war in eine Führungskrise gestürzt.

