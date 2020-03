Loyalität ist alles: Trump tauscht wieder Stabschef aus

Sein Vor-Vorgänger John Kelly hatte nach seinem unfeinen Zwangsabschied gesagt, seine Leistung als Stabschef des Weißen Hauses dürfe man nicht daran messen, was er für Donald Trump erreicht habe – sondern was er als „Türsteher” eines notorisch sprunghaften Präsidenten verhindern konnte. Auch darum wirft Amerikas Präsident dem ehemaligen Vier-Sterne-General, den er anfangs mit Lob bombardierte, noch heute unflätige Bemerkungen hinterher.

Bei Mark Meadows, den der Präsident am späten Freitagabend (Ortszeit) via Twitter als neuen Stabschef verkündete – er ist der vierte in gut drei Jahren Trump-Regierung – ist dieses Szenario nahezu auszuschließen.

Trump beruft Mark Meadows als neuen Stabschef

Der 60-jährige Kongress-Abgeordnete aus dem ländlichen North Carolina, der in jungen Jahren mit Gattin Debbie in seinem Sandwich-Shop in Sylva Stullen schmierte, hat sich in den vergangenen fünf Jahren so oft als Fan-Boy des Präsidenten erwiesen, dass man mit dem Zählen nicht mehr nachkommt.

Donald Trumps neuer Stabschef im Weißen Haus: Der Abgeordnete Mark Meadows. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Während weite Teile der Republikaner auf Distanz gingen, als Trump kurz vor der Wahl 2016 wegen sexistischer Macho-Allüren („Du kannst ihnen zwischen die Beine greifen”) massiv unter Druck geriet, machte der tief religiöse Meadows unverdrossen Wahlkampf für den New Yorker Milliardär, obwohl er zunächst den Texaner Ted Cruz favorisiert hatte.

Als Trump im vergangenen Januar in der Ukraine-Affäre von einem Amtsenthebungsverfahren kompromittiert wurde, sagte der im französischen Verdun als Sohn eines Armee-Angestellten geborene Konservative dieser Redaktion vor dem Kapitol: „Der Präsident hat sich tadellos verhalten. Er ist das Opfer einer Hexenjagd der Demokraten.” So viel Solidarität zahlt sich irgendwann aus.

Trump verkündet neuen Stabschef Meadows zur medialen Geisterstunde

Trumps neuer Stabschef ist Mark Meadows (oben links). Er ersetzt Mark Mulvaney (oben rechts), der John Kelly (unten links) ersetzte, der wiederum Trumps ersten „Chief of Staff“, Reince Priebus ablöste. Foto: SAUL LOEBBRENDAN SMIALOWSKIMolly RileyMIKE THEILER / AFP

Nach Reince Priebus,John Kelly und Mick Mulvaney fängt Meadows demnächst als vierter „Chief of Staff” im Weißen Haus an. Die von Trump zur medialen Geisterstunde am Freitagabend via Twitter verkündete Nachricht kommt nur insofern überraschend, da Meadows keine organisatorische Erfahrung besitzt. Erst recht nicht in einer Schlangengrube wie dem Weißen Haus, aus dem immer noch täglich unvorteilhafte Informationen durchgestochen werden. Was den Hausherrn ganz fuchsig macht.

I am pleased to announce that Congressman Mark Meadows will become White House Chief of Staff. I have long known and worked with Mark, and the relationship is a very good one.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2020

Mick Mulvaney, der niemals fest als Stabschef im Weißen Haus installiert worden war, muss gehen. Er soll US-Sonderbotschafter für Nordirland werden. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Mit Mick Mulvaney, der mit dem Posten des Sonderbotschafters Amerikas für Nordirland abgefunden werden soll, und Trump knirschte es seit längerem. Für die heiße Phase im Wiederwahlkampf will sich der Präsident nur noch mit linientreuen Gefolgsleuten umgeben, von denen weder Widerspruch noch Bedenkenträgerei zu befürchten sind. Eine Rolle, in der sich Meadows als Kopf des erzkonservativen „Freedom Caucus” im Kongress, der in der Tradition der Tea Party-Bewegung steht und sich als Trumps parlamentarische Bodyguard-Truppe begreift, gut eingerichtet hat.

Mark Meadows ist ein umtriebiger Machtpolitiker

Hinter der leutseligen Fassade steckt ein umtriebiger Machtpolitiker. Mark Meadows war an vorderster Front des 2013 gegen Barack Obama von den Republikanern inszenierten Regierungsstillstands in Washington („shutdown”). Dem damaligen Präsidenten drohte er an, ihn via Abwahl „zurück nach Kenia” zu schicken. Auch das politische Ableben von John Boehner, damals republikanischer Sprecher des Repräsentantenhauses, geht mit auf das Konto von Meadows.

Wenn die Scheinwerfer der Medien zu grell leuchten, macht Mark Meadows sich gerne klein.“Ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen.” Spätestens seit er Ende 2019 erklärte, sich nach sieben Jahren im Parlament nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen, zweifeln daran auch Parteifreunde. „Meine Arbeit mit Präsident Trump und seiner Regierung fängt gerade erst richtig an”, sagte Meadows damals. So als wusste er schon, was irgendwann kommen würde.