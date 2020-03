Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Machtkonzentration an der Basis: AfD-Abgeordnete radikalisieren sich

Zwei Parteitage in vier Monaten: Der AfD-Kreisverband Ilm-Kreis-Gotha kommt häufiger zusammen, als das turnusmäßig sein müsste. Immer wieder hat es die Gliederung in den vergangenen Monaten in den Fokus geschafft - weil sie es mit Transparenz eher nicht hält und mutmaßlich rechtsextreme Umtriebe in ihren eigenen Reihen beseitigen wollte.

Geführt wird der Verband vom Bundestagsabgeordneten Marcus Bühl (42), der dem rechtsnationalen „Flügel“ angehört. Die Gruppierung wird seit Freitag vom Verfassungsschutz als Beobachtungsobjekt gelistet. Bühl hat in den vergangenen Jahren - vor allem seit seinem Einzug in den Bundestag - immer mehr Einfluss im Kreisverband gewonnen. Landesverfassungsschutz kann nun Thüringer AfD observieren Mit aufgebaut wurde der Kreisverband von Sebastian Thieler. Zuletzt warnte der im vergangenen Dezember vor einer Ämterhäufung innerhalb der AfD und einer Konzentration von Macht auf einzelne Personen. Mittlerweile wird die Spaltung des einst mitgliederstärksten, jetzt nur noch viertgrößten Kreisverbandes in der Landespartei immer deutlicher - zwischen dem Ilm-Kreis mit Arnstadt und dem Bereich um Gotha. Beim Kreisparteitag im Dezember erhielt Bühl nach Informationen unserer Zeitung ein miserables Ergebnis. Und: Einer seiner engen Vertrauten, der Neu-Landtagsabgeordnete und Ex-Bühl-Mitarbeiter Birger Gröning, wurde nicht in den Vorstand gewählt. Öffentlichkeit ausgeschlossen Im Dezember hatte es intern Kritik daran gegeben, dass offenbar wenige Personen versuchen, sich ein Netzwerk zu schaffen, um ihre Mandate bei den nächsten Wahlen zu sichern. Im Fokus: Bühl und Gröning. „Auch, weil sie sich immer stärker radikalisieren“, sagt ein Mitglied des Kreisverbandes. Birger Gröning war Mitarbeiter von Marcus Bühl, jetzt sitzt er für die AfD im Landtag. Foto: Peter Riecke Notwendig geworden ist der Parteitag, so die offizielle Lesart, weil sich bei der Wahl im Dezember ein Formfehler eingeschlichen haben soll. „Der Kreisvorstand entschied sich sodann, und aus Sicht des Landesvorstandes richtigerweise, dafür, die betroffenen Wahl zu wiederholen“, sagt Torben Braga, Sprecher der Landespartei, auf Anfrage dieser Zeitung. Wiederholt wurde dabei die Öffentlichkeit ausgesperrt. In ihrer Satzung trifft die AfD keine Aussage darüber, wie sie mit Öffentlichkeit auf Parteitagen umgeht. Eine Anfrage, warum erneut die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde, ignorieren die Kreisvorsitzenden der Partei. Fest steht: Hinter verschlossenen Türen konnte eine ungeliebte Personalie recht schnell erledigt werden: Markus Klimpel ist fortan nicht mehr Stellvertreter von Marcus Bühl. Er wurde durch Birger Gröning ersetzt. Klimpel war ins Kreuzfeuer geraten, weil er nach MDR-Recherchen Kontakte in die rechtsextreme Szene hatte, mithin zu Organisationen, die auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD stehen. Gegen mehrere Anwürfe wehrt er sich nach Informationen dieser Zeitung aus seinem Umfeld zwischenzeitlich anwaltlich. Gröning engagierte sich bis vor zwei Jahren für die SPD Wortkarg geben sich Bühl und Gröning prinzipiell auf Nachfragen zur Machtkonzentration. In einer gemeinsamen Stellungnahme schreiben Sie auf Anfrage unserer Zeitung: „Mitarbeit und Fleiß bei der Parteiarbeit können hier für maximale Erfolge sorgen.“ Dass Gröning selbst sich noch bis vor zwei Jahren für die SPD engagierte, erwähnt er nicht. Acht von zwölf Mitgliedern im AfD-Kreisvorstand gehören dem Gothaer Teil des Kreisverbandes an. Mindestens zwei Vorstände sind Mitarbeiter von Gröning, heißt es aus dem Kreisverband. Bei zwei weiteren bestehe die Vermutung. Das könnte Sie auch interessieren: AfD-Flügel unter Beobachtung - Innenminister Maier begrüßt Entscheidung

