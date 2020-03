Madeleine Henfling: „Bodo Ramelow stürzt uns in eine Identitätskrise“

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat zuletzt mit mehreren einsamen Entscheidungen massiven Unmut im rot-rot-grünen Lager provoziert. Die Grüne-Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling hält ihren Ärger über den Linken im Gespräch mit unserer Zeitung nicht zurück.

Sie wirken zuletzt ziemlich unzufrieden mit Ihrem Ministerpräsidenten, Bodo Ramelow. Sieht das nur so aus, oder sind Sie das tatsächlich?

Ich bin unzufrieden. Wir haben eine schwierige Situation in Thüringen, das steht außer Frage. Aber trotzdem muss auch ein Ministerpräsident seine Entscheidungen mit seinen Koalitionspartnern absprechen. Das hat Bodo Ramelow zuletzt mehrfach nicht getan. Wenn die nächsten Wochen für Rot-Rot-Grün gut laufen sollen, muss das besser werden. Mehr Absprachen sind auf jeden Fall nötig. Wir haben ja auch immer noch einen Koalitionsvertrag, in dem auch das geregelt ist. Der gilt.

Womit genau sind Sie denn unzufrieden?

Zum Beispiel damit, dass Bodo Ramelow einfach so für den AfD-Mann Michael Kaufmann bei der Wahl zum Landtagsvizepräsidenten gestimmt hat. Es geht hier ja nicht nur um eine Sache, die ihn in seiner Doppelfunktion als Abgeordneter und Ministerpräsident betrifft. Es geht hier um eine Grundsatzfrage, um Haltung, darum, wofür Rot-Rot-Grün steht. Das kann Ramelow nicht alleine entscheiden.

Ramelow hat erklärt, er habe Kaufmann gewählt, damit die AfD ihre Blockade des Richterwahlausschusses aufgibt. Überzeugt Sie diese Erklärung nicht?

Nein. Noch mal: Es geht hier um eine Grundsatzfrage. Ich dachte bis vor Kurzem, es sei Konsens bei Rot-Rot-Grün, dass wir Faschisten – und ich zähle Herrn Kaufmann zu diesem Personenkreis, er hat die Erfurter Resolution unterzeichnet – nicht in wichtige Ämter wählen. Weil sie dann nämlich die Gelegenheit haben, ihre Ideologie auch noch machtvoll umzusetzen. Warum Ramelow diesen Konsens an dieser Stelle gebrochen hat, verstehe ich nicht. Ramelow hat die Blockade des Richterwahlausschusses durch die AfD aufgelöst, indem er sich von der AfD hat erpressen lassen. Man hätte auch das Gesetz ändern können, das die Zusammensetzung des Richterwahlausschusses regelt. Da hätte ein Wort geändert werden müssen. Fertig wäre die Sache gewesen.

Und mit Ramelows jüngster Äußerung zum Paritätsgesetz – das solle außer Kraft gesetzt werden, um die Landtagswahl im April 2021 nicht zu gefährden – sind Sie auch unzufrieden?

Ja, sehr. Denn wenn wir nach dem Tabubruch von Erfurt tatsächlich zu sofortigen Neuwahlen des Landtages gekommen wäre, hätte man darüber nachdenken müssen, ob es nicht besser wäre, dieses Gesetz zumindest vorläufig außer Kraft zu setzen. Die AfD klagt ja derzeit vor dem Verfassungsgericht in Weimar dagegen. Und wenn wir dann unsere Listen zur Landtagswahl zu gleichen Teilen mit Männer und Frauen besetzt hätten und das Gericht würde das Gesetz für verfassungswidrig erklären – was ich nicht glaube –, dann hätten wir wirklich ein Problem gehabt. Aber bei Landtagswahlen, die in dreizehn Monaten stattfinden sollen . . . Das Verfassungsgericht hat angekündigt, über die Klage im Mai verhandeln zu wollen. Bis wir die Listen für die Landtagswahl aufstellen müssen, werden wir also eine Entscheidung zu diesem Gesetz haben und wissen, wie diese Listen zu besetzen sind. Auch hier hat Ramelow ohne Not und ohne Absprache eine Idee in die Welt gesetzt, die wiederum eine Grundsatzfrage von Rot-Rot-Grün berührt. Dieses Gesetz war der Koalition in der vergangenen Legislaturperiode ja nicht zufällig sehr wichtig.

Wenn das so ist: Warum will Ramelow denn nach ihrer Meinung das Gesetz aussetzen?

Vielleicht will er es der CDU und der FDP einfacher machen. Rot-Rot-Grün macht er es damit jedenfalls schwerer.

Wollen Sie damit sagen, dass Ramelow bei Rot-Rot-Grün gerade Chaos stiftet?

Chaos ist das falsche Wort. Ich glaube, er sorgt vor allem für Irritationen in der Frage, wo dieses Bündnis gemeinsam steht. Er stürzt uns in eine Identitätskrise. Wenn der Ministerpräsident, der von Rot-Rot-Grün getragen wird, Positionen räumt, auf die sich vorher alle geeinigt haben, dann finde ich das sehr kritisch. Wir kämpfen seit Jahren dafür, dass die AfD nicht in wichtige Positionen kommt, dass Frauen in Parlamenten ebenso repräsentiert sind wie Männer . . .

Unmittelbar vor der Ministerpräsidentenwahl hatte sich Ramelow – anders als zuvor angekündigt – entschieden, doch durch alle drei Wahlgänge zu gehen. Das ist als Signal an SPD und Grüne verstanden worden, dass Ramelow beide Parteien eigentlich gar nicht braucht. Haben Sie das auch so verstanden?

Ich persönlich nicht. Aber in Teilen meiner Partei ist das so interpretiert worden, das stimmt. Und der Unmut auch an unserer Basis darüber, dass Ramelow unmittelbar nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten bei der Wahl Kaufmanns oder beim Paritätsgesetz gehandelt hat, wie er gehandelt hat, ist dadurch umso größer geworden.