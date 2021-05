Mafia-Aufklärung in Thüringen stockt: Linken-Abgeordnete bekommt Ausschuss-Vorsitz wieder nicht

Erfurt. Die Konstituierung des Fido-Untersuchungsausschusses kann erneut nicht erfolgen, weil die vorgeschlagene Vorsitzende nicht die nötigen Stimmen erhielt.

Der Untersuchungsausschuss, der die Umstände eines eingestellten Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft Gera aufklären soll, kann sich weiterhin nicht konstituieren. Katharina König-Preuss (Linke) wurde in der Landtagssitzung am Donnerstag nicht gewählt. Der Punkt soll an diesem Freitag erneut aufgerufen werden.

Die Staatsanwaltschaft Gera führte vor zwei Jahrzehnten ein Ermittlungsverfahren unter dem Decknamen „Fido“ im Bereich der Organisierten Kriminalität. Es ging um Mafia-Strukturen in Erfurt. Das Verfahren wurde aber eingestellt – das hatten MDR-Recherchen aufgedeckt. Eigentlich soll der Untersuchungsausschuss klären, was dazu führte und ob es Verstrickungen etwa in Richtung Politik oder Polizei gab. Der Linken steht der Vorsitz in dem Ausschuss zu und die Fraktion hat das Vorschlagsrecht. König-Preuss erhielt am Donnerstag 37 Stimmen. Linke, SPD und Grüne waren laut Anwesenheitsliste mit 41 Abgeordneten zur Landtagsdebatte vertreten. Von den 86 anwesenden Abgeordneten nahmen zwei nicht an der Abstimmung teil.

König-Preuss ist damit zum zweiten Mal als Vorsitzende für den Ausschuss durchgefallen.

