Georg Maier (SPD), Minister für Inneres und Kommunales in Thüringen, hält Olaf Scholz für den richtigen Kandidaten auf eine Kanzlerkandidatur.

Maier begrüßt Kanzler-Kandidatur von Olaf Scholz

Thüringens Innenminister Georg Maier hält Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD) für den richtigen Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten. „Der richtige Kanzler für diese Zeit“, schrieb Maier am Montag bei Twitter, nachdem bekannt wurde, dass Präsidium und Vorstand der Bundes-SPD Scholz einstimmig zum Kanzlerkandidaten nominiert hatten.

Ich freue mich sehr über die Kanzlerkandidatur von @OlafScholz. Der richtige Kanzler für diese Zeit. Kompetent, souverän und geerdet. Und er hat bewiesen, dass er Wahlen gewinnen kann. Lieber Olaf, meine Unterstützung hast Du. Wir sehen uns am 26.9. beim LPT der @SPDThueringen. https://t.co/IHkVsGgpZK — Georg_Maier (@GeorgMaier8) August 10, 2020

Er freue sich sehr über die Kandidatur von Scholz, schrieb Maier. Dieser sei kompetent, souverän und geerdet und habe als Hamburger Bürgermeister bewiesen, dass er Wahlen gewinnen könne.

Auch für Maier selbst stehen Veränderungen an: Der 53-Jährige will Chef der Thüringer SPD und Spitzenkandidat der Sozialdemokraten im Wahlkampf zur anstehenden Landtagswahl im April werden. Grünes Licht vom Landesvorstand hat er schon. Eine Entscheidung gibt es aber erst beim Landesparteitag am 26. September, bei dem auch Olaf Scholz erwartet wird.