Maier wirbt für „vorbeugende Ingewahrsamnahme“ von islamistischen Gefährdern

Der Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) hat bei einer Rede am Donnerstagnachmittag im Bundestag für die Möglichkeit geworben, potenzielle Terroristen, die bereits als gefährlich bekannt seien, vorbeugend in Gewahrsam nehmen zu können. Eine „temporäre, vorbeugende Ingewahrsamnahme“ müsse bei besonders gefährlichen Personen unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Betracht gezogen werden können.

Maier sprach am Donnerstag als Vorsitzender der Innenministerkonferenz im Deutschen Bundestag. Die Koalitionsfraktionen CDU, CSU und SPD hatten eine „Aktuelle Stunde“ zum Thema „Islamistischen Terror in Europa bekämpfen“ vor dem Hintergrund unter anderem des Anschlags in Wien am vergangenen Montag beantragt.

Innenministerkonferenz berät künftigen Umgang mit bekannten Gefährdern

Der Sozialdemokrat erhob in seiner Rede als Vertreter der Länder den Umgang mit Personen, deren Gefährlichkeit bekannt ist, zu einer Hauptaufgabe in den nächsten Wochen und Monaten. „Was mich umtreibt ist, dass es sich bei den Attentätern in Dresden und Wien um Personen handelt, die bereits im Fokus der Sicherheitsbehörden waren. Die Gefährlichkeit war bekannt, beide waren bereits im Vorfeld in Haft und trotzdem konnten die Anschläge nicht verhindert werden“, sagte der SPD-Politiker.

Auf der nächsten Innenministerkonferenz (IMK) werde die Minister deshalb darüber beraten, wie mit diesem Personenkreis künftig umzugehen sei.

Thüringen steht in diesem Jahr der IMK vor. Die zweite Innenministerkonferenz in diesem Jahr ist in Weimar im Dezember geplant. Ob sie als Präsenzveranstaltung wegen der anhaltenden Corona-Pandemie aber stattfinden kann, ist derzeit unklar. Auch die Möglichkeit einer digitalen Konferenz der Länderressortchefs wird derzeit geprüft.