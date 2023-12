Berlin CSU-Chef Markus Söder zieht im Interview Konsequenzen aus dem Pisa-Schock – und erklärt, warum er neue Atomkraftwerke bauen will.

Was ist, wenn plötzlich die Union regiert? Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt im Interview, was sich für die Menschen in Deutschland ändern würde – und wer dann Kanzler wäre. Ein Blick in die Zukunft, der Kontroversen auslösen wird.