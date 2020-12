Masken im Unterricht kein Tabu mehr in Thüringen

Feste Gruppen, Stufe Gelb im Ampelplan für alle, die Möglichkeit einer Maskenpflicht im Unterricht: Ab heute gelten für Schulen strengere Auflagen des Infektionsschutzes. Anders als in den meisten anderen Bundesländern gibt es zwar keine verlängerten Weihnachtsferien, allerdings sollen Schüler ab Klassenstufe 7 ab 21. Dezember Distanzunterricht erhalten, und auch nach regulärem Ende der Ferien bis zum 10. Januar zu Hause lernen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Sowohl GEW als auch der Lehrerverband (Tlv) verweisen auf zunehmende Infektions- und Quarantänefälle, die in den Kollegien die ohnehin knappe Personaldecke ausdünnen. Erst vor zwei Wochen habe eine Umfrage ergeben, dass sich nur etwa jede dritte Schule personell in der Lage sieht, in festen Gruppen zu unterrichten, so Tlv-Chef Rolf Busch. Die meisten Schulen dürften bereits Pläne für das häusliche Lernen in der Schublade haben, schätzt die Bildungsgewerkschaft GEW. Allerdings könne man nicht von überwiegend digitalen Angeboten ausgehen, so ein Sprecher. So könnte zum Beispiel nicht alle Schulen gleichzeitig auf die Thüringer Schulcloud zugreifen, weil sie dann zusammenbrechen würde. Auch beim Lehrerverband befürchtet man bei einer kompletten Fernbeschulung der älteren Jahrgänge massive Probleme mit digitalem Unterricht.

GEW: Entscheidungen werden auf Schulen abgewälzt

Als problematisch wird bei der GEW die Situation in den Abiturklassen gesehen. Um die Notengebung zu entzerren, wurde das Halbjahr in den Januar verlängert, was durch den Fernunterricht nun hinfällig werde. Das erhöhe bis Weihnachten den Druck auf Lehrer und Schüler.

Kritisch wird bei der Bildungsgewerkschaft die Regelung bewertet, wonach Schulleitungen bei einer Inzidenz von unter 200 über Maßnahmen wie geteilte Klassen selber befinden sollen. Hier würden Entscheidungen auf Schulen abgewälzt, die eigentlich Gesundheitsämter treffen und verantworten müssen, so die GEW. Sollten Schulleiter harte Maßnahmen wie eine Maskenpflicht im Unterricht verfügen, erwarte man Unterstützung von Schulamt und Bildungsministerium, stellt Tlv-Chef Rolf Busch klar.