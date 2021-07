Maskenpflicht beim Einkaufen entfällt in Sachsen bei Inzidenz unter zehn

In Sachsen soll die Maskenpflicht in Geschäften aufgehoben werden (Symbolfoto).

Dresden/Magdeburg. In Thüringens Nachbarländern Sachsen und Sachsen-Anhalt sollen noch in dieser Woche weitreichende Lockerungen in Kraft treten.

In Sachsen soll die Maskenpflicht beim Einkaufen bei einer Wocheninzidenz von unter zehn entfallen. Die Regelung greife ab diesem Freitag (16. Juli) mit der neuen Landesverordnung, kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden an.

Ein Mund-Nasen-Schutz muss aber weiter in Bus und Bahn sowie in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen getragen werden.

Derzeit liegen alle Landkreise und Städte im Freistaat unter dem Schwellenwert von zehn wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Lockerungen auch in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts geschäftsführende Landesregierung erlaubt wieder deutlich mehr Zuschauer bei Kultur- und Sportveranstaltungen. Die zulässige Zuschauerzahl soll ab Mittwoch "anhand der jeweiligen örtlichen Kapazitäten" festgelegt werden, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Bei Veranstaltungen ab 5000 Zuschauern darf allerdings höchstens die Hälfte aller Sitzplätze belegt werden. Das betrifft etwa die Heimspiele des FC Magdeburg und des Halleschen FC.