Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Medien: Staatsanwalt prüft Verfahren gegen Kemmerich

Das berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel. Das Verwaltungsgericht hatte dem FDP-Politiker den Stadtratssitz in Erfurt aberkannt, da er nicht nachweisen konnte, dass er in der Landeshauptstadt seinen Hauptwohnsitz hat. Kemmerich wohnt in Weimar, sieht aber seinen Aufenthaltsschwerpunkt in Erfurt. Er will gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts vorgehen.

Nun prüfe die Staatsanwaltschaft, ob er für seine Wahl Unterlagen gefälscht hat. Kemmerich sagte dem MDR, dass er die Anschuldigungen bislang nicht kenne. Möglich ist eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Deshalb wirft Gericht Thomas Kemmerich aus Stadtrat Erfurt

Kemmerich legt Bundesposten nieder

Kemmerich will sich bis Ende des Jahres über seine Zukunft entscheiden