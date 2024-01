Teheran Explosionen in der Heimatstadt des vor vier Jahren von den USA getöteten iranischen Generals Soleimani – über 100 Menschen sind tot.

Nach zwei verheerenden Explosionen in der Stadt Kerman im Iran ist Zahl der Todesopfer auf mehr als 100 gestiegen. Rund 210 weitere wurden verletzt, berichteten Staatsmedien am Mittwoch unter Berufung auf den Rettungsdienst. Zahlreiche Verletzte seien gestorben, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Irna. Die Detonationen ereigneten in der Heimatstadt des bei einem von den USA durchgeführten Drohnenangriff getöteten Generals Kassem Soleimani, anlässlich dessen Todestag am Mittwoch zahlreiche Menschen in Kerman zusammengekommen waren.

Ein Großteil der Menschen sei bei der zweiten Detonation getötet worden, sagte Irans Innenminister Ahmad Wahidi am Mittwoch. Die genauen Hintergründe werden demnach untersucht. „Unsere Polizeikräfte sind wachsam und werden diejenigen, die dieses Verbrechen begangen haben, zur Rechenschaft ziehen.“ Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

Explosion im Iran: Vize-Gouverneur spricht von „terroristischem Anschlag“

Der Vize-Gouverneur von Kerman, Rahman Dschalali, sprach von einem „terroristischen Anschlag“. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass „zwei Taschen mit Bomben“ an dem Ort explodiert seien. Die Bomben seien „offenbar ferngesteuert gezündet“ worden. Sollte es sich tatsächlich um eine Terrorattacke handeln, wäre es der tödlichste Anschlag in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik.

Der Todestag von Soleimani jährt sich zum vierten Mal. Foto: ATTA KENARE / AFP

Die Nachrichtenagentur Isna zitierte den Bürgermeister von Kerman, Saeed Tabrisi, mit den Worten, die Bomben seien im Abstand von zehn Minuten explodiert. Ein Augenzeuge berichtete, auf dem Weg zum Friedhof habe plötzlich ein Auto hinter der Menschenmenge angehalten und es sei eine Mülltonne mit einer Bombe explodiert. Er habe nur das Geräusch der Explosion gehört und Menschen zu Boden fallen sehen. „In der Mülltonne befand sich eine Bombe“, gab der Augenzeuge demnach an.

Kerman liegt in der gleichnamigen iranischen Provinz, umgeben von weiten Wüstengebieten. Auch am Mittwoch pilgerten Menschenmassen durch die Straßen der Provinzhauptstadt zu Soleimanis Grabstelle. Nur wenige Hundert Meter entfernt sollen sich die Explosionen ereignet haben. In einem live im Staatsfernsehen übertragenen Ausschnitt waren ein Knall und Schreie zu hören. In den Videos war zu sehen, wie Panik ausbrach und Menschen vom Ort der Explosionen flüchteten.