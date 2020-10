Mehr Geld für Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaft Verdi im Bereich Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bezeichnet die Einigung bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes als Kompromiss. „Beide Seiten mussten Abstriche von ihren Forderungen machen“, sagte Landesbezirksleiter Oliver Greie am Sonntag. Trotz schwieriger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Situation konnten Gehaltsanhebungen erreicht und „gravierende Einschnitte in bestehende Verträge“ verhindert werden.

Davon profitierten über 80.000 Beschäftigte in der mitteldeutschen Region. Greie sprach zudem von „ersten Schritten“ zur Angleichung der Arbeitszeiten in Ost- und Westdeutschland. In der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam gelang zuvor der Durchbruch. Die Einkommen steigen um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und -stufe und noch um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung.

Für Pflegekräfte wurden gesonderte Gehaltssteigerungen vereinbart: ab März 2021 eine Zulage von 70 Euro, die 2022 auf 120 Euro steigt. Die Pflegezulage in Betreuungseinrichtungen wie Altenheimen wird mit einem Plus von 25 Euro auf Gleichstand mit den kommunalen Krankenhäusern gebracht, Ärzte in Gesundheitsämtern bekommen 300 Euro monatlich als Zulage.