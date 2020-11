Mehr Mitspracherecht: Thüringer Landtag soll beteiligt werden

Bei künftigen Corona-Verordnungen soll dem Thüringer Landtag im Vorfeld mehr Mitsprache eingeräumt werden. Die Landesregierung solle kurzfristig einen Gesetzentwurf zur Parlamentsbeteiligung vorlegen, forderte Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich am Dienstag während der Sondersitzung des Landtags in Erfurt. Ziel müsse sein, die Akzeptanz der Corona-Regeln zu erhalten. Dafür sei mehr Transparenz nötig. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

CDU-Fraktionschef Mario Voigt verlangte von der rot-rot-grünen Minderheitsregierung einen „Winterfahrplan“ in der Pandemie. Es müsse mit den Bürgern, aber auch im Parlament darüber geredet werden, wie es nach dem Teil-Lockdown im November weitergehe, sagte er. Dazu gehörten kurzfristige Verbesserungen im Gesundheitswesen, eine solide Finanzierung der Gesundheitsämter und die Frage, wie die Wirtschaft und die Gastronomie bei hohen Sicherheitsvorkehrungen weiterlaufen könnten.

Höcke: Mit Tests wird „künstliche Pandemie“ erzeugt

AfD-Fraktionschef Björn Höcke kündigte Widerstand seiner Fraktion an, notfalls auch rechtlich. Für Äußerungen, dass mit Tests eine „künstliche Pandemie“ erzeugt würde, erntete Höcke Widerspruch der anderen fünf Fraktionen.

Die Zahl der in Thüringen gemeldeten Neuinfektionen ging Anfang der Woche wegen der Meldeverzögerungen am Wochenende etwas zurück. So wurden am Montag 168 positive Testergebnisse im Land registriert. Allerdings meldete das Land etwa für Erfurt nur drei neue Infektionen, die Stadt selbst 43. Mehr als die Hälfte der 23 Landkreise und kreisfreien Städte gelten als Risikogebiet. 210 Menschen sind mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl belegter Intensivbetten erhöhte sich nur leicht auf 33. Mehr als 320 sind noch frei, die Notfallreserve liegt bei weiteren 450. Das Landratsamt Hildburghausen bat das Bildungsministerium wegen hoher Infektionswerte, alle Kitas im Kreis in den eingeschränkten Betrieb mit erhöhtem Infektionsschutz zu versetzen.

