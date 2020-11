Meine Meinung: Fernbahnanschluss beim Hauptstadtflughafen BER verpennt

Manch’ einer glaubte nicht mehr an die Eröffnung des Hauptstadtflughafens. Jener steht symbolisch fürs Versagen bei Großbauprojekten in Deutschland – mit neun Jahren Verzug landeten am Sonnabend die ersten Flugzeuge auf dem BER in Berlin-Schönefeld.

Das schlechte Wetter durchkreuzte den Plan, eine Lufthansa- und eine Easyjet-Maschine parallel landen zu lassen, was in die unendliche Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen passt. Hauptproblem beim Bau war die mangelhafte Planung im Verbund mit der gescheiterten Vergabe an einen Generalauftragnehmer. In vielen Einzelpöstchen arbeiteten die Firmen ihre Aufträge ab, doch die rechte Hand wusste nicht, was die linke braucht. Wichtige technische Systeme funktionierten nicht, weil Schnittstellen nicht zueinander passten.

Es brauchte fast ein Jahrzehnt und die dreifache Investitionssumme, um alle Fehler zu beheben – peinlich! Doch der Bau des Flughafens war notwendig. Wer einmal von Tegel oder vom früheren DDR-Flughafen in Schönefeld abgehoben ist, weiß um die grenzwertigen Zustände, die einer Hauptstadt eben nicht würdig waren.

Der Flughafen startet in eine ungewisse Zukunft. Die Luftfahrtbranche leidet unter der Corona-Pandemie. Die Lufthansa muss derzeit mehr Tickets erstatten als Passagiere befördern – und ist damit überfordert. Dennoch wird sich der Tourismus auf lange Sicht erholen. Viele Gäste werden per Flugzeug zum Berlin-Besuch einschweben. Mittelfristig wird es mehr interkontinentale Verbindungen geben.

Der BER gehört zu jenen Flughäfen, die für Ostthüringen im Einzugsgebiet von zwei bis zweieinhalb Stunden Fahrt liegen. Leider scheiterten die ursprünglichen Pläne, im Rahmen des Deutschlandtaktes eine Intercity-Direktlinie von Berlin-Schönefeld über Leipzig nach Jena, Saalfeld und Nürnberg zu schaffen. Diese hätte die für Wirtschaft und Wissenschaft so wichtige umsteigefreie Anbindung an einen internationalen Flughafen realisiert. Schade, dass keine konsequente Verknüpfung der öffentlichen Verkehrsträger stattfindet.