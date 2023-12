Meine Meinung: Was von den Krisen dieses Jahres bleibt

Gera Nils R. Kawig kommentiert die politischen Entwicklungen in Deutschland, Europa und der Welt und wünscht trotzdem ein frohes Fest

Das „Wort des Jahres“ 2023 sagt schon alles: Krisenmodus heißt es. Mit ihm bringt die Gesellschaft der deutschen Sprache das gesellschaftliche und politische Geschehen der vergangenen zwölf Monate auf den Punkt. Wie passend.

Denn für die meisten von uns fühlte sich das scheidende Jahr wie eine Dauerkrise an. Nach der Corona-Pandemie hatte Russlands Überfall auf die Ukraine eine Kette weiterer Krisen ausgelöst: Energieknappheit, Inflation, wirtschaftlicher Abschwung. Und als wäre das nicht schlimm genug, eskalierte in Israel ein Krieg, der seit Jahrzehnten tobt. Die Terrorangriffe der Hamas brachten Antisemitismus in der ganzen Welt zum Vorschein. Mitten in Deutschland wurde Hass auf Juden sichtbar. Wie traurig.

Es sind vor allem wirtschaftliche Nöte, die vielen Deutschen Angst machen. Die steigenden Lebenshaltungskosten, das teilweise unbezahlbare Wohnen und Steuererhöhungen, gepaart mit Leistungskürzungen, sorgen dafür, dass am Ende des Monats immer weniger Geld übrig bleibt. Wenn sich die Regierenden obendrein mehr mit sich selbst als mit dem Lösen von Problemen beschäftigen, verschärft das die deprimierende Lage. Wie alarmierend.

Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Das Fest der Liebe sollte Anlass sein, neuen Mut zu schöpfen. Wer etwas ändern will, fängt am besten bei sich selbst an. Sein direktes Umfeld kann jeder beeinflussen. So lohnt es sich, die Kontakte im Freundes- und Bekanntenkreis zu überprüfen. Sollte es dort Menschen geben, die einem immer wieder Energie rauben, hilft: Abstand halten! Und was ich letztlich nicht ändern kann, nehme ich am besten mit Gelassenheit hin. Das ist gut für die Seele. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Fest.