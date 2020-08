Entscheidung Merkel: EU-Staaten erkennen Wahlergebnis in Belarus nicht an

Berlin Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten werden das Ergebnis der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus nicht anerkennen. Die Abstimmung sei weder fair noch frei gewesen, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch nach einem Sondergipfel zur politischen Krise in Belarus. (fmg)

Mehr in Kürze