Droht trotz sinkender Infektionszahlen auch nach dem 15. Februar ein harter Lockdown? Darüber berät sich die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen am 10. Februar.

Berlin Kanzlerin Angela Merkel ist erneut zur besten Sendezeit im TV zu sehen. Sie gibt den Sendern RTL und ntv am Donnerstag ein Interview.

Normalerweise hält sich die Bundeskanzlerin mit Interviews sehr zurück. Diese Woche scheint Angela Merkel allerdings Redebedarf zu haben. Nachdem sie am Dienstagabend bereits in der ARD Journalisten Rede und Antwort stand, gibt die CDU-Politikerin nun auch den Privatsendern RTL und ntv ein Interview.

Die Sender kündigten an, am Donnerstagabend um 20.15 Uhr ein Interview mit Merkel ins Programm zu nehmen. In der etwa 15-minütigen Sendung „Corona-Krise – Deutschland braucht Antworten“ werden Frauke Ludowig, langjährige RTL-Moderatorin und Nikolaus Blome, Politikchef von RTL/ntv die Kanzlerin befragen. Dabei soll es neben den aktuellen Fragen rund um die Corona-Impfplanung vor allem auch um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Bevölkerung gehen.

Im ARD-Interview hatte Merkel bereits die Impfstrategie der Bundesregierung verteidigt. Es sei eine „Riesen-Leistung“, dass ein Jahr nach Beginn der Pandemie bereits geimpft werde. Bei der Frage nach baldigen Lockerungen der Corona-Maßnahmen äußerte sich die Kanzlerin am Dienstag nur vage. Rund eine Woche vor dem nächsten Corona-Gipfel lehnte die Kanzlerin noch am Dienstag eine Lockerung der Lockdowns ab.

Wir haben noch nicht wieder die Kontrolle über das Virus“, erklärte Merkel und deutete aber an, dass in einzelnen Regionen mit Infektionswerten unter 50 pro 100.000 Einwohner und Woche mehr möglich sei als in Städten mit hohen Inzidenzen. Mehr dazu: Merkel warnt vor Corona-Mutation - und Lockdown-Lockerungen

Das Interview mit Angela Merkel ist ab 20.15 Uhr im ntv-Livestream und im TV zu sehen. (bml/fmg)

