Merz zollt Ampel-Parteien Respekt für ihr Sondierungspapier

Berlin Friedrich Merz (CDU) hat SPD, Grünen und FDP Anerkennung für ihr Sondierungspapier ausgesprochen: "Sie haben, wie ich finde, ein beachtliches Papier vorgelegt". Er sieht die CDU in der Opposition.

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat SPD, Grünen und FDP Anerkennung für ihr Sondierungspapier ausgesprochen, mit dem die Ampel-Parteien nun auf Koalitionsverhandlungen zusteuern. "Sie haben, wie ich finde, ein beachtliches Papier vorgelegt", sagte Merz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das ist ein Anlass zum Respekt und zur kritischen Selbstüberprüfung: Das hätten wir auch haben können." Er äußerte sich damit in einem ganz anderen Tenor als Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, der das Ampel-Papier inhaltlich deutlich kritisiert hatte.

Merz erwartet, dass es nun zu einer Ampel-Koalition kommt. "Das Papier des heutigen Tages zeugt von Einigungswillen und auch von der Bereitschaft gemeinsam zu regieren. Wir sollten uns darauf einrichten, Opposition zu sein."

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Merz wird neben weiteren Spitzenpolitikern als möglicher Kandidat für die Nachfolge von CDU-Chef Armin Laschet gehandelt. Auf eine Frage dazu sagte Merz dem RND: "Es geht jetzt nicht um einzelne Personen. Sondern es geht darum, dass die Union optimal aufgestellt ist für die Rolle, die sie zu spielen hat. Wenn ich mich daran beteiligen kann, tue ich das." Die CDU brauche ein gutes Team. "Ich beteilige mich an den Gesprächen."

Die Union hatte bei der Bundestagswahl ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt, die CDU strebt nun eine personelle Neuaufstellung an. Die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP hatten sich am Freitag für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Sie legten ein Papier vor, in dem sie die Grundzüge eines möglichen Fahrplans für eine gemeinsame Regierung skizzieren.

© dpa-infocom, dpa:211016-99-615167/2