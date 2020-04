Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Minister Krause hatte keine Zeit für uns und der Westen zeigte unverblümt Interesse“

Der Theologe Edelbert Richter war vor 30 Jahren in die Volkskammer gewählt worden. Dort konstituierte sich am 25. April 1990 der Ausschuss „Deutsche Einheit“, bestehend aus 19 Mitgliedern aus den in der Volkskammer vertretenen Fraktionen. Er war als Sonderausschuss gedacht, um die Vereinigungspolitik parlamentarisch zu kontrollieren, und insofern federführend gegenüber den anderen Ausschüssen der Volkskammer. Wenn Richter, der später Beobachter im EU-Parlament wurde und von 1994 bis 2002 dem Bundestag angehörte, zurückblickt, dann wird deutlich, welches Ungleichgewicht bei den Verhandlungen herrschte.

Wie kam es, dass gerade Sie den Vorsitz dieses Ausschusses übernahmen?

Der Vorsitz stand der SPD-Fraktion zu, und sie beauftragte mich damit, weil ich in der Friedensbewegung schon seit 1983 mit der deutschen Frage befasst war. Ein Freund drängte mich, mit der Konzeption, die ich für den Ausschuss entworfen hatte, sofort an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich zögerte, denn noch hatten wir nichts Substanzielles geleistet. Nach unserer zweiten Sitzung hatte sich jedoch das entsprechende Gremium des Bundestages gebildet, bestehend aus 39 meist namhaften Politikern und geleitet von der Präsidentin des Bundestages, Rita Süssmuth. Nun waren wir gezwungen, unseren Ausschuss analog zu gestalten, und ich wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden „degradiert“.

An der Spitze stand nun die Volkskammerpräsidentin Sabine Bergmann-Pohl. War eine Gruppe von 39 Mitgliedern – bei gemeinsamen Sitzungen gar von 78 – überhaupt noch arbeitsfähig?

In der Tat dienten die gemeinsamen Sitzungen nicht der Sachdiskussion, sondern nur der Abgabe von Statements und der Präsentation in der Öffentlichkeit. Wir wurden als federführender Ausschuss erst arbeitsfähig, als wir einen kleinen geschäftsführenden Vorstand wählten: Er sichtete in stundenlangen Sitzungen die Stellungnahmen der anderen Ausschüsse und bündelte sie zu Beschlussempfehlungen fürs Parlament. Diese Arbeit „durfte“ ich leiten, denn dafür hatte die Volkskammerpräsidentin natürlich keine Zeit.

Der Staatssekretär, der die Vertragsverhandlungen auf DDR-Seite leitete, war Günther Krause, jüngst kurzzeitig durch das „Dschungelcamp“ wieder in Erinnerung gerufen. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm?

Krause hatte keine Zeit. Wenn ich mich nicht täusche, ist er ein einziges Mal unserer Einladung gefolgt, obwohl ein Minister oder Staatssekretär verpflichtet ist zu kommen, wenn ein Ausschuss um Information bittet. Immerhin schickte der überlastete Staatssekretär seine Vertreter. Aber von parlamentarischer Kontrolle des Regierungshandelns konnte so nicht ernstlich die Rede sein.

Warum?

Schon deshalb nicht, weil der Ausschuss Deutsche Einheit und die Volkskammer die Gesetzes- und Vertragstexte von den Regierungen meist zu spät in die Hand bekamen. In dieser Lage waren wir mitunter dankbar, dass es noch eine vierte Gewalt im Staate gab.

Sie meinen die Presse. Gibt es dafür ein Beispiel?

Als die Bundesregierung am 23. April 1990 bekanntgab, sie habe sich über die Grundzüge eines Staatsvertrages mit der DDR verständigt, hatten wir dank der eifrigen Presse schon den (einen?) Text dieser „Grundzüge“ in der Hand (die tageszeitung, 20.4.90). Von Regierungsseite war uns noch 14 Tage danach kein Text zur Verfügung gestellt worden. Die SPD-Fraktion hatte lediglich ein internes Arbeitspapier ihrer Minister!

Und was stand drin in diesem Papier?

Im ersten Bonner Entwurf brachten unsere Verhandlungspartner wohl ihre Interessen unverblümt zum Ausdruck, um besser feilschen zu können. In der Überschrift war nur in Bezug auf die Währung von einer „Union“ die Rede, im Hinblick auf Wirtschaft und Soziales aber von einer „Gemeinschaft“. Obwohl es spitzfindig erscheinen mochte, haben unsere SPD-Vertreter diese einseitige Akzentsetzung, beanstandet, denn: Wurde die wirtschaftliche und soziale Untermauerung der Währungsunion nicht ernst genug genommen, dann musste das katastrophale Folgen haben. Aus diesem Grunde wurde auch der Satz eingefügt: „Die Sozialunion bildet mit der Währungs- und Wirtschaftsunion eine Einheit.“ (1, 4)

Welche Fragen stellten sich Ihnen noch beim Blick auf diesen Vertragstext?

War es nur ein Versehen, dass in der Präambel dieses wichtigen Vertragswerkes der Ausgangspunkt des Prozesses, der zu ihm geführt hatte, überhaupt nicht erwähnt war: die Herbstrevolution 1989? Artikel 14 (später 15) musste völlig neu geschrieben werden. Weil er schlicht davon ausging, dass unsere Landwirtschaft, die schon zusammenzubrechen begann, von heute auf morgen in die EG integriert werden könne.

Recht dürftig war auch der Art. 15 (später 16) zum Umweltschutz geraten, obgleich schon die Blechlawine rollte, das Sero-System starb und die Müllberge anschwollen.

Was konnten Sie erreichen?

Wir trugen immerhin das Vorsorge-, das Verursacher- und das Kooperationsprinzip nach. Und in Bezug auf das Arbeitsrecht sollte nach dem Entwurf der Bundesregierung die Aussperrung erlaubt sein (ursprünglich Anlage II, Leitsätze). Das konnten unsere Vertreter verhindern, allerdings nur deshalb, weil angesichts der steigenden Arbeitslosenzahl die Unternehmer im Arbeitskampf ohnehin im Vorteil sein würden. Nach Art. 16 (2) sollte die betriebliche Unfallversicherung wie die anderen Versicherungen zur Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen werden, obwohl sie in der alten Bundesrepublik allein von den Arbeitgebern finanziert wird! Dagegen haben wir uns erfolgreich gewehrt. Die Beitragssätze für die Sozialversicherung sollten ohne weiteres auf das bundesrepublikanische Niveau von 17,95 Prozent angehoben werden. Wir haben durchgesetzt, dass den Empfängern niedriger Einkommen dafür eine Zeit lang ein Ausgleich gewährt wurde.

Es war ja schon absehbar, dass viele Menschen ihre Arbeit verlieren würden. Wie wurde darauf im ursprünglichen Vertragstext eingegangen?

Im Papier der Bundesregierung war von „Maßnahmen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik wie berufliche Bildung und Umschulung“ nichts zu lesen. Arbeitslose konnten wohl ermessen, wie wichtig es war, dass der entsprechende Satz noch aufgenommen wurde (Art. 19). Und Rentner waren sicher angesichts der steigenden Preise froh, dass das Prinzip der Mindestrente für eine Übergangszeit in Anwendung blieb (Art. 20) – was von der Bundesregierung ursprünglich auch nicht vorgesehen war.