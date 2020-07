Bei der Thüringer Awo ist immer noch Druck auf dem Kessel - die stellvertretende Landesvorsitzende Katrin Matzky rückt nun in den Fokus, weil die Landtagsfraktion der CDU mit Antworten aus dem Sozialministerium zum Awo-Skandal nicht zufrieden ist. Im Ministerium arbeitet wiederum Matzky.

Erfurt. Wer steht bei den Antworten zum Awo-Skandal auf der Bremse? In der CDU-Fraktion wundert man sich über mangelnde Kommunikation. Wird tatsächlich gemauert?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ministerium prüft mögliche Interessenskonflikte bei Awo Thüringen

Im Geschäftsverteilungsplan des Thüringer Sozialministeriums taucht die „Zusammenarbeit mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege“, und damit auch der Arbeiterwohlfahrt, genau einmal auf - angesiedelt ist diese Aufgabe im Referat 21 für „Sozialpolitische Grundsatzfragen“.

Aus dem Bereich heraus haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Antworten mitgewirkt, die im Januar und Juni auf Selbstbefassungsanträge der Thüringer CDU für den Sozialausschuss gegeben wurden. Die Christdemokraten hatten Auskunft darüber verlangt, welche Kenntnisse über den Gehaltsskandal bei der AJS gGmbH, einer Tochterfirma der Arbeiterwohlfahrt Thüringen, vorliegen. Darüber hinaus hoffte der CDU-Sozialpolitiker Thaddäus König auch auf Antworten darauf, wie die Hausleitung um Ministerin Heike Werner (Linke) zur Einrichtung eines Transparenzregisters für Managergehälter in der Wohlfahrtspflege steht.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

CDU mit den Antworten unzufrieden

Die Antworten stellten die Union kaum zufrieden. „Wir wundern uns, warum hier gemauert wird“, heißt es aus Fraktionskreisen. Wird tatsächlich gemauert?

Bei einem Blick auf die Mitarbeiterliste des Hauses, die unserer Zeitung vorliegt, fällt eine bemerkenswerte Namensdoppelung auf. Im Referat 21 für sozialpolitische Grundsatzfragen arbeitet Katrin Matzky. Im Ehrenamt ist sie stellvertretende Landesvorsitzende des AJS-Hauptgesellschafters Awo und darüber hinaus Mitglied im Aufsichtsrat der AJS gGmbH. Als Landesvize leitet sie überdies gerade den skandalumwitterten Verband gemeinsam mit Elvira Diebold, da der Awo-Vorsitz derzeit vakant ist. Versucht sie nun, über ihren Hauptberuf den Druck aus dem Thüringer Awo-Kessel zu nehmen, der seit Monaten dort drin ist?

Aus dem Sozialministerium wird eine Verquickung von Ehren- und Hauptamt im konkreten Fall verneint. Zwar macht eine Sprecherin keine Angaben zum Arbeitsfeld der Awo-Funktionärin, erklärt allerdings, dass die Mitarbeiterin „keinen Anteil an den Zuarbeiten für die Anträge in den Ausschusssitzungen“ gehabt habe. Und: „Bereits im Rahmen der Aufgabenzuweisung wird im Falle einer Ausübung von Ehrenämtern eine Interessenkollision in unserem Ministerium geprüft.“ Wann die allerdings vorhanden ist, das bleibt offen. Denn Fakt ist auch: Sowohl zu der Erarbeitung der Antworten auf den Selbstbefassungsantrag zu den überzogenen Gehältern bei der AJS im Januar als auch jener Antworten, die im Juni erstellt wurden, hat das Referat 21, dessen Leitung momentan nicht besetzt ist, einen Beitrag geleistet. Im Januar, das bestätigt die Ministeriumssprecherin, wurden alle Antwortteile aus den verschiedenen Bereichen des Ministeriums sogar dort gebündelt. Und: Nach Informationen dieser Zeitung könnte Matzky zumindest mit Leitungsaufgaben betraut gewesen, weil derzeit ein Referatsleiter fehlt.

Das könnte Sie auch interessieren: