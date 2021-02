Ministerpräsident Bodo Ramelow sehnt sich nach einem Haarschnitt vom Friseur

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat durchblicken lassen, dass er sich nach einem professionellen Haarschnitt sehnt. "Werden Sie auf meinen Regierungssprecher schauen, sehen sie, wie unproblematisch das ist, werden Sie auf den Ministerpräsidenten schauen, sehen Sie: Der hat mit seiner Schere selber Hand angelegt", sagte Ramelow am Montag in einer Pressekonferenz nach dem "Impfgipfel" mit Blick auf die geschlossenen Friseursalons. "Sieht nicht schön aus", fügte Ramelow hinzu. Sein Regierungssprecher trägt Glatze. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Er würde sich freuen, wenn sein Friseur endlich wieder sein Geld bekomme und er sich die Haare von einem Profi machen lassen könne, sagte der Regierungs-Chef. Wegen hoher Corona-Infektionszahlen sind Friseure in Thüringen wie überall in Deutschland seit Wochen geschlossen.

