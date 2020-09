Ministerpräsident Ramelow sieht weiterhin massive Unterschiede bei Einheit Deutschlands

Erfurt. Für Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) ist der Prozess „der inneren Einheit unseres Landes noch nicht abgeschlossen.“ Professorin von der Uni Jena fordert mehr Führungskräfte aus dem Osten in Elitepositionen.

Dass Ostdeutsche in Elitepositionen in Deutschland weiterhin deutlich unterrepräsentiert sind, ist eine Ursache für „ein Gefühl der kollektiven Benachteiligung im Osten.“ Das sagt Marion Reiser, Politologie-Professorin an der Uni Jena. Mehr Führungskräfte aus dem Osten könnten daher mehr als Symbolik sein.