Ministerpräsidentenwahl in Thüringen - Ramelow gegen Höcke

Am 4. März will sich Bodo Ramelow (Linke) im Thüringer Landtag zur Wahl stellen, um wieder dazu zu werden, was er bis vor einem Monat zumindest geschäftsführend war: Ministerpräsident.

Vor vier Wochen, am 5. Februar, hatte er die Parlamentsabstimmung im dritten Wahlgang knapp mit 44 zu 45 Stimmen gegen Thomas Kemmerich (FDP) verloren. Nun will Ramelow es noch einmal wissen, wobei seit Montag klar ist: Sein Gegenkandidat soll AfD-Landeschef Björn Höcke sein. Wir versuchen an dieser Stelle, die wichtigsten Fragen zu beantworten.

Wieso findet die Wahl eigentlich noch einmal statt?

Kemmerich war nach massiven öffentlichen Protesten und auf Druck seiner eigenen Bundesparteiführung als Ministerpräsident zurückgetreten. Seitdem ist er nur noch geschäftsführend im Amt. Der Regierungsvorsitz ist damit wieder frei, die Wahl im Landtag kann noch einmal stattfinden. Ramelow hat angekündigt, dass er fest mit einer absoluten Mehrheit rechnet.

Aber warum sollte diesmal Ramelow eine Mehrheit bekommen? Ist die Situation nicht die gleiche wie vor einem Monat?

Rechnerisch ja. Die Fraktionen von Linke, SPD und Grüne, auf die sich Ramelow stützt, haben weiterhin nur 42 Abgeordnete im Landtag. Nötig für eine absolute Mehrheit in den ersten beiden Wahlgängen sind aber die Stimmen von 46 der 90 Abgeordneten. Die Fraktionen von AfD, CDU und FDP, die gemeinsam auf 48 Stimmen kommen, haben jeweils für sich angekündigt, Ramelow nicht wählen zu wollen.

Dann hat also Ramelow doch keine Mehrheit?

Abwarten. Schon am 5. Februar bekam Ramelow in allen drei Wahlgängen 44 Stimmen – also zwei mehr, als Rot-Rot-Grün zuzurechnen sind. Wenn man davon ausgeht, dass damals Linke, SPD und Grüne geschlossen für den Noch-Ministerpräsidenten stimmten, kamen zwei Stimmen aus dem Lager von AfD, CDU und FDP. Aus dem Ablauf der Wahlgänge und der politischen Logik lässt sich schlussfolgern, dass die beiden Stimmen aus der CDU gekommen sein dürften.

Fehlen immer noch zwei Stimmen.

Richtig. Doch diesmal wissen alle Beteiligten: Wird Ramelow nicht gewählt, ist der Weg zu einer Neuwahl des Landtags de facto unvermeidlich. Die CDU fürchtet dieses Szenario, weil sie in Umfragen bei 12 bis 14 Prozent liegt und die Hälfte ihrer sowieso geschrumpften Fraktion verlieren könnte. Um Zeit zu gewinnen, hat sie mit Rot-Rot-Grün einen sogenannten Stabilitätsmechanismus vereinbart, der eine Zusammenarbeit mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung unter Ramelow bis zu Neuwahlen am 25. April 2021 vorsieht – ohne formal Stimmen bei der Ministerpräsidentenwahl zu versprechen.

Also woher kommen die Stimmen dann?

Die Wahl ist geheim. Ramelow und die vormaligen Koalitionäre sind nach vielen Einzelgesprächen der Überzeugung, dass die 46 Stimmen zusammenkommen könnten. Jeder Abgeordnete kann sich überlegen, dass Thomas Kemmerich, der als geschäftsführender Ministerpräsident kein Kabinett bilden darf, bis zu Neuwahlen mindestens mehrere Monate im Amt bliebe. Die Ministerien, die nur von Staatssekretären geführt werden, sind nur eingeschränkt handlungsfähig – was zum Beispiel bei einer Corona-Epidemie im Land fatale Folgen zeitigen könnte. Auch müssen derzeit viele Abgeordnete davon ausgehen, dass sie einem neuen Landtag nicht mehr angehören werden.

Trotzdem: Was ist, wenn Ramelow nicht die nötigen Stimmen im ersten Wahlgang erhält?

Dann hat die Linke angekündigt, die Wahl abbrechen zu wollen, eine offizielle Verlautbarung gibt es aber dazu nicht. So oder so befindet sich die Wahlprozedur, ist sie einmal eingeleitet, nicht mehr unter Kontrolle der Antragsteller. Die AfD hat angekündigt, ihren Fraktionschef Björn Höcke als Gegenkandidaten aufzustellen. Sie könnte damit den Wahlvorgang bis hinein in den dritten Wahlgang verlängern. Da dann der Kandidat mit „den meisten Stimmen“ gewählt ist, also eine relative Mehrheit reicht, müsste spätestens dann Ramelow oder jemand anderes antreten, um Höcke als Ministerpräsidenten zu verhindern.

Kann dann die AfD nicht dieselbe Nummer durchziehen wie am 5. Februar und anstatt Höcke Ramelow wählen? Wäre dann Ramelows Wahl nicht beschädigt?

Das Szenario ist theoretisch natürlich möglich. Praktisch spricht einiges dagegen: Höcke dürfte sich – im Unterschied zu dem Parteilosen Christoph Kindervater am 5. Februar – nicht als Strohmann hergeben. Außerdem ist es für die AfD ein Unterschied, ob sie einen bürgerlichen oder einen linken Kandidaten heimlich wählt. Allerdings: Dass die Fraktion dieses Manöver offiziell ausgeschlossen hat, ist kein Argument dagegen. Die AfD hat ja gerade bewiesen, wie sie täuschen kann. Also: Falls Ramelow erkennbar nur dank AfD-Stimmen ins Amt käme, würde er wohl die Wahl ablehnen.

Was passiert dann?

Egal, ob die Wahl abgebrochen wird oder Ramelow das Amt nicht annimmt: Die Konsequenz dürften schnelle Neuwahlen noch vor den Sommerferien sein. Linke, SPD und Grüne haben angekündigt, in diesem Fall die Auflösung des Parlaments einzuleiten.

Geht das denn so einfach?

Nein. Nötig für die Auflösung des Landtags und Neuwahlen binnen 70 Tagen ist eine Zweidrittel-Mehrheit von 60 der 90 Abgeordneten. Mindestens 18 Abgeordnete müssten also mit Rot-Rot-Grün stimmen. Allerdings wird der Druck auf die 21 CDU-Abgeordneten wachsen: Sie hätten durch ihr Wahlverhalten die selbst verhandelte Kompromisslösung mit verhindert. Zudem ist die Führung der Bundespartei sowieso der Meinung, dass Neuwahlen die beste Lösung sind.

Also?

Also spricht einiges dafür, dass Ramelow gewählt wird. Dann würde er noch am Mittwoch das mit SPD und Grünen besprochene Kabinett bilden und mit der Regierungsarbeit beginnen. Grundlage dafür wären der Koalitionsvertrag und die Vereinbarung mit der CDU. Spätestens wenn der Haushalt für 2021 im Herbst verabschiedet wäre, würde der nächste Landtagswahlkampf beginnen. Ramelow hat bereits angekündigt, wieder für die Linke als Spitzenkandidat anzutreten.

Thüringer CDU versucht den Neuanfang im Landtag

Thüringer CDU versucht den Neuanfang im Landtag