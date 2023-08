Moderate Entwicklung bei Grundsteuern in Thüringen - Nur wenige Kommunen erhöhen Hebesätze

Erfurt. Für Immobilienbesitzer ist die Grundsteuer mitunter eine Last, für Kommunen eine wichtige Einnahmequelle. In Thüringen sind die sogenannten Grundsteuer-Hebesätze 2022 nur leicht gestiegen.

Die Grundsteuer, die Hausbesitzer an die Kommunen zahlen müssen, hat sich in Thüringen im Vergleich der Bundesländer moderat entwickelt. Im vergangenen Jahr haben nur vier Prozent der Städte und Gemeinden ihren Grundsteuerhebesatz erhöht, geht aus einer am Montag verbreiteten Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young hervor. Im Bundesdurchschnitt waren es 13 Prozent der Kommunen.

Mit einem durchschnittlichen Hebesatz von 397 lag Thüringen nach der Studie im Mittelfeld der 16 Bundesländer - und wies 2022 die geringste Erhöhung auf. Nordrhein-Westfalen verbuchte mit 565 Prozent den höchsten Satz.

Auch im Zeitraum zwischen 2017 und 2022 bescheinigten die Wirtschaftsberater dem Freistaat die geringste Veränderung der Grundsteuer mit nur einem Prozent - Spitzenreiter Hessen kam auf zwölf Prozent. Zudem ermittelten sie, dass in Thüringen ähnlich wie in Bayern die wenigsten Kommunen am Hebesatz drehten und zwar nur jede fünfte.

Grundsteuerwerte der einzelnen Städte und Gemeinden liegen weit auseinander

Allerdings liegen auch in Thüringen die Werte der einzelnen Städte und Gemeinden weit auseinander und damit die finanziellen Belastungen für Immobilienbesitzer.

Den niedrigsten Wert mit einem Hebesatz von 200 hatte danach im vergangenen Jahr Kirchgandern, ein Ort mit nur etwa 600 Einwohnern im Eichsfeld. Den höchsten Wert im Freistaat wies Gera mit 600 auf.

Steuer ist eine der wichtigsten Einnahmequelle für die Kommunen

Die Grundsteuer - in diesem Fall die Grundsteuer B - wird auf bebaute und bebaubare Grundstücke erhoben und von Eigentümern bezahlt oder auf Mieter umgelegt. Die Steuer ist eine der wichtigsten Einnahmequelle für die Kommunen. Mit der Reform, die derzeit mit den Grundsteuererklärungen vorbereitet wird, wird sie sich ab 2025 verändern.