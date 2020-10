Mörderische Brandstiftung bleibt nach 19 Jahren ungeklärt

Das Justizzentrum in Erfurt.

Erfurt. Ein vor 19 Jahren in Oehrenstock im Ilmkreis begangener Mord bleibt vorerst ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat ihre Ermittlungen gegen einen Verdächtigen eingestellt.

Akribisch listet die Freiwillige Feuerwehr von Langewiesen (Ilmkreis) seit 20 Jahren ihre Einsätze auf. Am 28. Oktober 2001 wurde sie gegen 3.45 Uhr alarmiert. Einsatzort war ein brennendes Zimmer in einem Reihenhaus im Ortsteil Oehrenstock. „Eine Person wurde verbrannt aufgefunden“, heißt es als Anmerkung zum Einsatz. Die bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche einer Frau lag in einem Bett. Es war die 78-jährige Bewohnerin.