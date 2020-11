Museen und Tierparks in Thüringen dürfen eingeschränkt öffnen

Mit der neuen Corona-Sonderverordnung des Thüringer Gesundheitsministeriums, die vom heutigen Montag an gilt, wird das öffentliche Leben erheblich eingeschränkt. Restaurants, Gaststätten und Bars sowie ein Großteil der Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen für voraussichtlich einen Monat dicht machen. Schulen und Kindergärten bleiben offen. Auch eingekauft werden kann weiter. Wichtig sind generell ein Mindestabstand von anderthalb Metern und das Tragen einer Schutzmaske etwa in Geschäften, Straßenbahnen und Omnibussen oder Taxen. Bei der Sondersitzung des Landtags am Dienstag können noch Änderungen beschlossen werden.