Nach Schlägereien am Wochenende: Innenminister kündigt Konsequenzen an

Erfurt/Eisenach. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat nach den Schlägereien am Wochenende mit mehreren Beteiligten Konsequenzen angekündigt.

Thüringens Innenminister Georg Maier hat nach den Schlägereien am Wochenende in Erfurt und Eisenach Konsequenzen angekündigt. "Man muss da jetzt genau schauen, was man präventiv machen kann und was man repressiv machen kann", sagte der SPD-Politiker im MDR. Mehr Polizeikräfte vor Ort seien eine Möglichkeit, aber auch Videoüberwachung. "So kann man das nicht laufen lassen", sagte Maier.

In Erfurt waren am Samstag rund 50 Menschen an einer Schlägerei auf dem Anger beteiligt. Ein Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus, drei weitere Beteiligte wurden leicht verletzt. In Eisenach kam es laut Polizei kurz nach Mitternacht zu einer größeren Schlägerei. Beim Traktortreffen in Teistungen eskalierte ein zunächst verbaler Streit zwischen drei Personen, der sich im weiteren Verlauf zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte.

