Die Nazi-Glocke aus Tambach-Dietharz mit der Adolf Hitler gewidmeten Inschrift „Dem Christus der Deutschen“ ist nun Teil der Ausstellung „Erforschung und Beseitigung. Das kirchliche Entjudungsinstitut 1939 bis 1945“ im Eisenacher Lutherhaus. Sie ist die erste Glocke aus der Zeit des Dritten Reiches, die in einer Ausstellung zu sehen ist.

Nach Vorwürfen aus Gemeinden: Land äußert sich zu Naziglocken

Erfurt. Das Thüringer Finanzministerium und die Staatskanzlei haben sich am Freitag in miteinander abgestimmten Erklärungen zu den Vorwürfen geäußert, sie hätten Anträge auf zugesagte Lottomittel für neue oder die Umarbeitung von Glocken mit NS-Symbolen abgewiesen. Wie in der gestrigen Ausgabe berichtet, hatte sich die Kirchgemeinde Rettgenstedt mit zwei Naziglocken Mitte 2019 vergeblich um Unterstützung bemüht.

Finanzministerin Heike Taubert habe die Unterstützung bereits im Februar 2019 zugesichert, die Anträge seien aber erst Monate später eingegangen, sagte Uwe Büchner, Sprecher des Finanzministeriums. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Lottomittel bereits Mitte August sämtlich gebunden sind, wenn man die Antragsflut bedenkt. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die Mitarbeiter verschiedener Ressorts – in diesem Fall Finanzministerium und Staatskanzlei – abstimmen, da nur ein Haus einen bestimmten Zweck fördern darf“, so Büchner. Für 2020 läge dem Ministerium kein Lottomittelantrag zur erneuten Prüfung vor.

Darüber hinaus weist die Staatskanzlei darauf hin, dass es sich bei diesen Kirchenglocken um liturgisches Geläut im Eigentum der Kirchengemeinden handele. „Eine Zuständigkeit des Landes besteht insofern nicht. Betroffen sind zudem mehrere Kirchengemeinden. Deren Landeskirche hatte sich zuletzt dahingehend geäußert, dass bisher nicht abschließend geklärt sei, wie seitens der Eigentümerinnen mit ihren Glocken umgegangen werden soll. In dieser Situation hatte die Landesregierung deutlich gemacht, dass das Land durchaus bereit wäre, auch finanziell zu helfen“, sagt Sprecherin Maria-Theresa Meißner. Man werde zu gegebener Zeit die konkrete Unterstützung mit der Kirchenleitung weiter erörtern.