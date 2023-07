Netanjahu für Herzschrittmacher-OP im Krankenhaus

Tel Aviv Der israelische Regierungschef wurde vergangene Woche in ein Krankenhaus eingeliefert. Eigentlich wollte er bei der Abstimmung der Justizreform dabei sein, nun aber ist eine sofortige Operation nötig.

Kurz vor einer entscheidenden Abstimmung im Parlament zum geplanten Justizumbau soll Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu einen Herzschrittmacher bekommen. „Mir geht es großartig, aber ich höre auf meine Ärzte“, teilte Netanjahu in der Nacht auf Sonntag in einer Videobotschaft mit. Die Operation findet demnach im Scheba-Krankenhaus bei Tel Aviv statt.

Vergangenes Wochenende war Netanjahu überraschend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Damals hieß es, er sei zu lange ohne Wasser und Kopfbedeckung in der Sonne gewesen. Ein anschließend angebrachtes Herzüberwachungsgerät habe nun gepiept; eine sofortige Operation sei nötig, sagte Netanjahu. Seinen Angaben zufolge soll er am Sonntagnachmittag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden und zur Abstimmung im Parlament über ein Kernelement der umstrittenen Justizreform seiner Regierung anwesend sein.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Vorhaben hatte am Samstagabend erneut mehrere Hunderttausend Menschen auf die Straße getrieben. Die rechtsreligiöse Regierung will den Gesetzentwurf an diesem Sonntag in Jerusalem dem Parlament (Knesset) vorlegen. Mit der endgültigen Abstimmung wird frühestens am Montag gerechnet. Seit Monaten spaltet das Vorhaben weite Teile der israelischen Gesellschaft.