Erfurt. Der Verein „Bürger für Thüringen“ gründete sich nach der Wahl von Kurzzeitministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) – und will jetzt Partei werden.

Bürger für Thüringen – Neue Partei will in den Landtag einziehen

In Thüringen steht eine neue Partei in den Startlöchern. Aus dem Verein „Bürger für Thüringen“ wird in den nächsten Wochen die Gründung hervorgehen. Brisant: Vereinsvorsitzende ist die Landtagsabgeordnete Ute Bergner (FDP).