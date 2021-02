Erfurt/Nordhausen. Der SPD-Politiker und Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke verlangt lokale Regelungen vom Land - und übt scharfe Kritik an den neuen Bund-Länder-Beschlüssen.

Nordhäuser Landrat will Einzelhandel öffnen und kritisiert den Beschluss von Bund und Ländern

Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke hat gefordert, die Corona-Maßnahmen auf lokaler Ebene lockern zu können. "Wenn wir über mehrere Tage unter einer Inzidenz von 50 liegen, muss ich zum Beispiel den Einzelhandel wieder unter strengen Auflagen öffnen können", sagte der SPD-Politiker am Freitag unserer Zeitung. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog