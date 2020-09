In Nordrhein-Westfalen sind an diesem Sonntag Kommunalwahlen. Viele Bürger haben schon per Brief gewählt.

Düsseldorf/Berlin. In Nordrhein-Westfalen sind an diesem Sonntag Kommunalwahlen. 14 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

In Nordrhein-Westfalen haben am Sonntagmorgen um 8 Uhr die Kommunalwahlen begonnen. Rund 14 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über Bürger- und Oberbürgermeister, Landräte sowie die Räte der kommunalen Parlamente abzustimmen. Wegen der Corona-Pandemie sind zahlreiche Schutzvorkehrungen zu beachten: In allen Wahllokalen gelten Maskenpflicht und 1,5 Meter Mindestabstand. Wähler haben einen eigenen Stift mitzubringen.

Kommunalwahlen in NRW: Deutlicher Anstieg bei den Briefwahlen

Viele Bürger haben in diesem Jahr schon per Brief gewählt. Etliche Städte und Gemeinden meldeten einen deutlichen Anstieg der Anträge im Vergleich zur Kommunalwahl 2014.

Seit 1999 hat die CDU bei Kommunalwahlen in NRW regelmäßig landesweit die meisten Stimmen geholt. Auch bei der vorangegangenen Kommunalwahl war sie mit 37,5 Prozent Siegerin, gefolgt von SPD (31,4), Grünen (11,7) sowie FDP und Linken (je 4,7 Prozent). Die AfD hatte mit 2,5 Prozent der Stimmen keine große Rolle gespielt.

