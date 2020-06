Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordthüringer Bundestagsabgeordnete: Gesetz soll Elektrogeräte langlebiger machen

Die Lebensdauer von Elektrogeräten erhöhen – dieses Ziel hat sich jetzt die Nordthüringer Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Linke) auf die Fahnen geschrieben.

Wer kennt das nicht: Man kauft einen neuen Fön, Toaster oder Kühlschrank und schon nach nicht einmal zwei Jahren geht das Gerät kaputt. „Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kostet den Verbrauchern zusätzliches Geld für Reparatur oder Neukauf“, so die Politikerin. Elektronische Geräte gehören zu den am schnellsten wachsenden Abfallmengen in der EU. Jährlich wächst diese Menge um 2 Prozent. Weniger als 40 Prozent werden recycelt.

Hersteller und Händler sind an kurzen Nutzungszeiten ihrer Produkte interessiert, um Absatz und Gewinn zu steigern. Steinke bemängelt, dass bei der Entwicklung dafür bewusst mit mangelnder Robustheit gearbeitet werde. Das sei aber „zum Schutz von Verbrauchern, Umwelt und Ressourcen nicht vertretbar“. Deshalb fordern sie und ihre Fraktion in einem Antrag an den Bundestag einen Gesetzesentwurf, der Mindestanforderungen an die Haltbarkeit von Produkten formuliert und die technische Langlebigkeit von Produkten verankert. „Je länger die Nutzungsdauer, desto umweltfreundlicher und ressourcenschonender, weil sie den zusätzlichen Herstellungsaufwand für neue Produkte vermeiden,“ so Steinke.