Notfallübung Sonneberg: Warum CDU-Mann Jürgen Köpper als letzte Hoffnung der Demokraten gilt

Sonneberg. Deutschland blickt gespannt auf den Landkreis Sonneberg. Dort gibt es eine Stichwahl um den Posten des Landrats. Warum die AfD dort so starkt ist, und warum die CDU jetzt Unterstützung von Linken, SPD, FDP und Grünen erhält.

Der Tag nach der ersten Runde der Landratswahl in Sonneberg ist vor allem auch ein Tag der Vorausschau. Denn das, was in dem kleinen Landkreis in Südthüringen am Sonntag geschehen ist, mutet wie eine Vorausschau auf das an, was sich in den ländlichen Regionen Thüringens in den nächsten Monaten immer wieder ereignen wird: In der Regel werden die Entscheidungen wohl zwischen den Kandidaten von CDU und AfD fallen. In Sonneberg zieht jetzt Robert Sesselmann (AfD) als Favorit in die Stichwahl. Für CDU-Politker Jürgen Köpper wird nun in der demokratischen Mitte parteiübergreifend geworben. Es wirkt fast wie eine Notfallübung, um das besser durchzustehen, was mit der Wahl 2024 den Kommunen und dem Land bevorsteht. Über die Zukunft sagt das: Bewerber aus dem rot-rot-grünen Lager werden auf dem Land jenseits von Einzelfällen kaum eine realistische Chance auf ein direkt zu erringendes Amt oder Mandat haben.

So klar scheint das nach der Wahl von Sonneberg zu sein, dass man diese Tendenz in den Reihen von Linke, SPD und Grünen zwar wenig überraschend nicht gerne anerkennt. Aber manche Vertreter dieses Lagers – solche, die sich keine Illusionen machen – geben das inzwischen sogar öffentlich und offen zu. „Das wird sicherlich jenseits der Städtekette so sein“, sagt zum Beispiel die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Landtag, Madeleine Henfling, am Montag in Erfurt. Gleichwohl lohnt es sich immer mitzudenken, dass das politische Klima in Südthüringen schon ein spezielles ist. Um es zu veranschaulichen, muss man sich eigentlich nur daran erinnern, dass die lokalen CDU-Kreisverbände dort mit dem inzwischen verschwörungsideologisch argumentierenden Ex-Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, als Kandidat in den jüngsten Bundestagswahlkampf gezogen waren – und ein ziemlich unbekannter AfD-Bewerber dann fast genauso viele Stimmen bekommen hatte wie er.

Nur die CDU scheint sich dem Trend entgegensetzen zu können

Die ganze Dramatik des aktuellen Wahlergebnisses aus Sonneberg liegt vor diesem Hintergrund nicht nur darin, dass der AfD-Kandidaten Robert Sesselmann die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang nur einigermaßen knapp verfehlt hat. Nach dem vorläufigen Endergebnis erhielt er 46,7 Prozent der abgegebenen Stimmen, was bedeutet, dass fast jeder zweite Wähler seine Stimme einem Kandidaten gegeben hat, der für eine Partei im Landtag sitzt, deren Landesverband als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Der CDU-Kandidat für diese Landratswahl, Jürgen Köpper, war auf einen Stimmenanteil von 35,7 Prozent gekommen.

Bei der Landratswahl 2018 im Landkreis Sonneberg hatte der von Linken und SPD unterstützte Kandidat Hans-Peter Schmitz noch die meisten Stimmen erhalten, kam auf 37,6 Prozent Zustimmung. Auch damals war Sesselmann als Landratskandidat angetreten und erzielte im ersten Wahlgang 29,8 Prozent.

Bei der aktuellen Landratswahl nun hat die gemeinsame Kandidatin von Linken und Grünen, Nancy Schwalbach, nur noch 4,4 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen. Die Kandidatin der SPD, Anja Schönheit, kommt auf einen Wert von 13,3 Prozent.

Jedenfalls oberflächlich betrachtet ist es also durchaus so, wie der CDU-Landesvorsitzende Mario Voigt es ebenfalls am ersten Tag danach sagt: In weiten Teilen des ländlichen Raums ist die CDU die einzige ernstzunehmende politische Kraft, die verhindern kann, dass AfD-Kandidaten dort bei Wahlen Erdrutsch-Siege erringen. Dazu gibt es am Montag von Voigt diesen Satz: „Die CDU ist die Kraft, die auch im ländlichen Raum das Lebensgefühl der Menschen versteht und damit auch Wähler rechts der Mitte binden kann.“

Jetzt sprechen sich sogar die Grünen für Köpper aus

Allerdings ist diese Feststellung fast schon bizarr, weil es aus Sicht nicht weniger Menschen ausgerechnet die CDU ist, die ebenso wie die FDP maßgeblich dazu beigetragen hat, die AfD insbesondere im ländlichen Raum zu stärken. Dadurch, dass sie in ihren Reihen nicht wenige Menschen hat, die sich eine Zusammenarbeit mit der AfD durchaus vorstellen können. Bezeichnenderweise hatte sich nur ganz kurz vor der Wahl in Sonneberg der langjährige Bürgermeister von Waltershausen, der CDU-Mann Michael Brychcy, offen für eine kommunale Zusammenarbeit mit der AfD gezeigt.

Und dadurch, dass Vertreter der Union in den vergangenen Monaten vor allem den Menschen auf dem Land das Gefühl gegeben haben, „die da oben“ würde gezielt eine Politik gegen „die da unten“ in den süd- oder ostdeutschen Dörfern machen. Insbesondere im Streit um ein von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geplantes Heizungsgesetz hatten CDU und FDP so Stimmung gemacht. Das gilt auch für Köpper, der dieses Gesetz nach einem Medienbericht als „Durchsetzen grüner Ideologie mit brutalster Gewalt“ bezeichnet hat. Henfling gehört zu denen, die deshalb sagen, es sei schon richtig, dass die Union in so ziemlich jeder Ecke Thüringens und Ostdeutschlands noch immer eine Verankerung habe. „Die Frage ist, wie nutzt man diese Verankerung“, sagt sie. So, wie die CDU in Thüringen gerade Politik mache, führe sie jedenfalls „einen Kulturkampf“ gegen alles politisch oder gesellschaftlich Rot-Rot-Grüne, um davon abzulenken, dass die Konservativen selbst nicht wüssten, wo sie stünden. „Die CDU präsentiert ja keine Lösungen, sondern verstärkt die Ängste von Menschen und damit trägt sie eine Mitverantwortung für die Wahlerfolge der AfD“, sagt Henfling.

Dass die CDU-Kandidaten in den kommenden Wahlgängen gegen die AfD-Leute siegen werden, ist deshalb längst nicht ausgemacht. Der Aufstieg der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich ebenso wie der Abstieg der SPD in Ostdeutschland haben eindringlich gezeigt, dass sich linke oder rechte Populisten nicht links oder rechts überholen lassen. Auch dann nicht, wenn andere Parteien deren Argumente oder deren Wording aufgreifen.

In Sonneberg immerhin hat Köpper im ersten Wahlgang der Landratswahl nun etwa drei Prozentpunkte mehr Zustimmung erhalten als der CDU-Bewerber bei der dortigen Landratswahl vor fünf Jahren. Weil für die Stichwahl in zwei Wochen inzwischen SPD, Linke, FDP und Grüne für ihn werben, hat Köpper immerhin eine realistische Chance, gegen Sesselmann zu gewinnen. Er gilt als letzte Hoffnung der Demokraten.