Oberbürgermeister-Wahl in Nordhausen: Mehr als 5300 Frauen und Männer haben die Briefwahl genutzt

Nordhausen. Schon jetzt deutet sich an: Die Wahlbeteiligung zur OB-Wahl in Nordhausen ist diesmal höher als 2017.

Der Countdown läuft. Nur noch eine Stunde sind die Wahllokale in Nordhausen geöffnet. 36.831 Frauen und Männer sind heute wahlberechtigt. Sie können entscheiden, welche Person in den nächsten sechs Jahren als Oberbürgermeister an der Spitze des Rathauses stehen soll. Sechs Bewerber gibt es. Sollte keiner dieser Kandidaten heute die absolute Mehrheit erzielen, kommen die zwei Personen mit den meisten Stimmen in die Stichwahl, die dann in zwei Wochen am Sonntag, dem 24. September, ist.

Die Wahlbeteiligung lag heute gegen 15.30 Uhr bei 45 Prozent. Vor sechs Jahren betrug sie am Ende der OB-Wahl 44,6 Prozent.

Nach Angaben der Stadtverwaltung haben mehr als 5300 Nordhäuser die Möglichkeit der Briefwahl genutzt.