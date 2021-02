Öffnen und testen: Das ist Österreichs Corona-Strategie

Wien. Kunden strömen wieder in Geschäfte und Friseursalons - doch an den Grenzen schottet Österreich sich ab. Geht diese Strategie auf?

Die Schlange vor dem Outlet-Store in der Mariahilfer Straße in Wien ist gut 200 Meter lang. Viele warten eine Stunde oder länger in der Kälte. „Wegen des Valentinstags sind wir hier“, sagt ein Mann um die 30. Seine Freundin hat sich bei ihm untergehakt und grinst. Am Eingang vor dem Outlet-Laden steht ein Mann in gelber Warnweste mit einem Zähler in der Hand. Geht einer raus, darf einer rein.