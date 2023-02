Berlin. Die neue Folge des „Scholz Update“ ist da. In ihr spricht Lars Haider lange mit ZDF-Mann Markus Lanz über den deutschen Bundeskanzler.

Warum redet Olaf Scholz wie Olaf Scholz? Über diese Frage hat Lars Haider lange mit Markus Lanz bei einer Veranstaltung im Hamburger Thalia Theater gesprochen, aus der wir in dieser Folge des „Scholz-Update“ einen Ausschnitt präsentieren. Während Haider nicht versteht, dass sich immer noch so viele Menschen über die Kommunikation des Kanzlers wundern („der spricht seit 30 Jahren so“), glaubt Lanz, das „Scholz auch anders kann: Ich habe in meiner Sendung einmal einen Olaf Scholz erlebt, von dem selbst Olaf Scholz nicht wusste, dass er in ihm steckt.“ Außerdem würde ihn der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz mit seinen Provokationen im Bundestag zu neuer Blüte treiben: „Wenn Scholz dann mal das Manuskript weglegt und frei redet, ist das ein Genuss“, sagt Lanz.

Den anderen Scholz gäbe es natürlich nach wie vor auch, sagt der Moderator, „und ich frage mich, warum man ihn immer so davonkommen lässt“. Lanz zitiert die Antwort, die der Kanzler in Lübeck auf die Frage eines Studenten nach dem Energiegeld der Bundesregierung gegeben hat: „Auf alle Fälle haben alle Bürgerinnen und Bürger mit den Preissteigerungen zu kämpfen. Die, die wenig haben, natürlich am allermeisten. Deshalb muss es auch so sein, dass wir die Situation immer wieder neu bewerten. (…) Es ist eine schwierige Situation. Wir werden weiter gucken, was zu tun ist. Die konzertierte Aktion, die Lage von Studierenden gehört auf alle Fälle dazu. Niemand darf allein gelassen werden.“ Liest Lanz vor, und fragt dann: „Was soll das heißen? Was?“

Name Olaf Scholz Geburtsdatum 14. Juni 1958 Sternzeichen Zwilling Amt Bundeskanzler Partei SPD Parteimitglied seit 1975 Familienstand Verheiratet Größe 1,70 Meter Wohnort Berlin/Potsdam

Die nächste Folge des „Scholz Update“ erscheint am 15. Februar.

