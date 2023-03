Andreas Bühl (CDU), Parlamentarischer Geschäftsführer, fordert die weitere Aufbereitung zur Einstellungspraxis der amtierenden Regierung in Thüringen.

Opposition will Sonderplenum zur Einstellungspraxis der Regierung in Thüringen

Erfurt. Die CDU-Fraktion und die Gruppe der FDP verlangen ein Sonderplenum im Thüringer Landtag zur Einstellungspraxis der rot-rot-grünen Landesregierung.

Bislang liege noch nicht der vollständige Bericht des Landesrechnungshofes vor, monierte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andreas Bühl, am Montag im Landtag in Erfurt. "Deswegen fordern wir Bodo Ramelow auf, sich im Sonderplenum persönlich zu erklären", sagte Bühl. Hintergrund ist ein Prüfbericht des Landesrechnungshofes, in dem der Landesregierung systematische und schwerwiegende Verstöße gegen Regeln zur Einstellung von Beamten vorgeworfen werden.

"Das ist eine sehr, sehr deutliche und harte Kritik des Landesrechnungshofes, die dringend einer weiteren Aufbereitung bedarf", betonte Bühl. Ministerpräsident Ramelow (Linke) müsse sagen, wie es "in dieser Krise" weitergehe.

Thüringens Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sagte, dem Kabinett werde empfohlen, den Bericht dem Parlament vorzulegen. In welcher Form das geschehe - darüber müsse das Kabinett entscheiden.

Bühl kündigte an, ein Gutachten zu beauftragen. "Ich denke, es ist wichtig, noch einmal eine rechtliche Einschätzung zu haben, um auch unsere weiteren Schritte zum Schluss prüfen zu können", sagte Bühl.

FDP-Gruppenchef Thomas Kemmerich sagte, alle Verfahren, die mit "dieser fragwürdigen Einstellungspraxis" im Zusammenhang stehen, müssten ausgesetzt werden. "Ich denke, nicht nur der Schaden für die Steuerzahler ist immens, sondern für das gesamte politische System ist großer Schaden zu befürchten", sagte Kemmerich.

In einem Antrag der CDU-Fraktion, der am Montag verteilt wurde, heißt es, die Landesregierung solle "ab sofort alle laufenden und geplanten arbeits-, dienst- und beamtenrechtlichen Maßnahmen" aussetzen, soweit sie den Empfehlungen des Rechnungshofes widersprechen.

Kemmerich und Bühl behielten sich vor, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Laut Bühl wolle man aber zunächst alle Schritte gehen. "Wir kennen bis jetzt ja noch gar nicht den vollständigen Bericht."

