Oppositionschef Mario Voigt im Sommerinterview

Der 43-jährige Jenaer ist seit 2009 im Thüringer Landtag. Zuvor kletterte Mario Voigt die CDU-Karriereleiter kontinuierlich nach oben: Vorsitzender im Saale-Holzland-Kreis, Landeschef der Nachwuchsorganisation Junge Union, stellvertretender Landeschef der Partei und seit März 2020 Fraktionschef im Landtag. Dabei gewann er sein Landtagsmandat drei Mal in Folge direkt im Saale-Holzland-Kreis

Voigt ist promovierter Politikwissenschaftler, arbeitete in einer renommierten Werbeagentur für den Wahlkampf von Angela Merkel und ist Professor an einer privaten Fachhochschule in Berlin.

In der Partei gehörte er zum Gegenlager des langjährigen Vorsitzenden Mike Mohring. Nach dem CDU-Wahldesaster und Mohrings erzwungenen Rücktritt soll Voigt die Partei wieder aufbauen. Ein schwieriger Spagat, denn als Oppositionspartei unterstützt sie die rot-rot-grüne Regierung, die über keine eigene Mehrheit verfügt. Der Ostthüringer setzt auf die Stärkung ländlicher Räume mit einer Digitalisierungsoffensive bei Breitband, Verwaltung und Bildung. Als CDU-Landeschef ist unterdessen der einst zum Rücktritt gezwungene einstige Ostbeauftragte Christian Hirte vorgesehen. Auch hier ein Spagat.

