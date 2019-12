Organspende: „Das letzte Geschenk“

Die Zahl der Organspenden ist zwar 2018 um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 955 gestiegen, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vorrechnet. Trotzdem stehen aktuell zehnmal so viele Patienten auf der Warteliste für ein Spenderorgan; gerade in Deutschland ist diese Diskrepanz besonders hoch. Die Bundesregierung plant deshalb im neuen Jahr, die gesetzliche Regelung zu ändern: von einer Zustimmungs- hin zu einer Widerspruchslösung. Wir sprachen mit dem Jenaer Ethik-Professor Nikolaus Knoepffler, der im Ehrenamt der Deutschen Akademie für Transplantationsmedizin vorsitzt.

Wem gehört mein Körper, wenn ich tot bin?

Je nachdem, welche Art der Bestattung Sie zu Lebzeiten gewählt haben, den Maden, dem Feuer oder dem Meeresgetier. Darüber hinaus wirken postmortale Persönlichkeitsrechte fort, die zum Beispiel vor Leichenfledderei oder vor einer unerlaubten Organentnahme bewahren.

Darüber sprechen wir nun im Vorfeld einer geplanten Gesetzesänderung.

Das neue Gesetz würde vorsehen, dass Organe entnommen werden dürfen, solange man nicht widersprochen hat,...

...während zurzeit man selbst oder – nach dem Tod – die Angehörigen zugestimmt haben müssen. Was ändert sich eigentlich durch das neue Gesetz?

Vor allem die emotionale Situation im Krankenhaus. Wenn kein anderer Wille bekannt ist, geht man davon aus, dass der Verstorbene solidarisch ist mit denen, die Organe zur Transplantation benötigen, und bereit ist, sie zu geben. Es sei denn, Angehörige wissen es besser und widersprechen. Die Situation entspannt sich also, weil die trauernden Angehörigen nicht genötigt sind zu entscheiden, wenn kein Wille des Verstorbenen bekannt ist.

Prof. Dr. mult. Nikolaus Knoepffler bekleidet den Lehrstuhl für Angewandte Ethik an der Universität Jena. Foto: Foto: Alexander Volkmann

Glauben Sie, dass damit dem Bedarf an Spenderorganen deutlich besser entsprochen würde?

Das zeigen Erfahrungen in Ländern mit einer solchen Widerspruchslösung. Zum Beispiel hat Österreich – relativ pro einer Million Einwohner – doppelt so viele potenzielle Organspender wie Deutschland. Generell ist die Zahl der Spender in solchen Staaten deutlich höher. Auch wenn das immer noch nicht reicht, hilft es dennoch, viele Menschenleben zu retten.

Glauben Sie, dass illegale Lebendspenden – etwa durch den „Kauf“ von Nieren in ärmeren Weltregionen – damit unterbunden würden?

Auf jeden Fall würde der Druck, sich Organe auf dem Schwarzmarkt zu besorgen, geringer.

Welche Nachteile sind aus Ländern mit einer Widerspruchslösung bekannt?

Ich weiß keine. Es werden zwar hin und wieder Sorgen geäußert, dass jemand schneller für tot erklärt würde; dafür gibt es in der Praxis aber keine empirischen Anhaltspunkte.

Von welchem Zeitpunkt an dürfen Ärzte Organe entnehmen?

Derzeit gilt: Sobald durch neurologische Fachärzte der Ganzhirntod zweifelsfrei diagnostiziert worden ist und die Einwilligung vorliegt. Dabei bedeutet Hirntod, dass jegliches Bewusstsein und Empfinden geendet hat und jegliches Weiterleben unmöglich ist. Trotzdem müssen physische Funktionen des leblosen Körpers noch für eine kurze Zeit aufrecht erhalten werden, um die Organe in möglichst gutem Zustand entnehmen und transplantieren zu können.

Sind religiöse Motive denkbar, keine Organe zu spenden, sondern auch nach dem Tod körperlich vermeintlich intakt bleiben zu wollen?

Darüber gibt es durchaus Debatten. Zum Beispiel hat die höchste islamische Autorität in der Türkei zur postmortalen Organspende aufgerufen; einige Imame – auch in Deutschland – sehen das anders. Unter Christen wird argumentiert, dass schon Jesus sein Leben für uns gegeben hat; dennoch gibt es auch skeptische Christen, zumal von manchen das Kriterium des Ganzhirntodes infrage gestellt wird. So denkt zum Beispiel auch eine Minderheit im Deutschen Ethikrat. Aber dann steht ihnen allen selbstverständlich auch bei der Widerspruchslösung offen zu widersprechen, ohne Angabe von Gründen.

Ist es unmoralisch, einer Organspende zu widersprechen?

Nein. Bei einer solchen Entscheidung darf überhaupt kein Druck oder Gruppenzwang bestehen.

Käme jemand, der selbst Organspenden ablehnt, aber einer Spende bedürfte, auf einen hinteren Platz der Warteliste?

Eben nicht – und das ist auch gut so.

Viele Befürworter der Organspende sprechen vom „letzten Geschenk“: Ist es ihre Motivation, über den eigenen Tod hinaus etwas Gutes zu bewirken – gleichsam als Vermächtnis?

Ganz recht, das ist eine großartige Motivation. Sie muss nicht religiös motiviert sein, sondern einfach davon, Menschenleben zu retten. Sie ist also zutiefst menschlich.